В Прикамье подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб сам

Posted 5 октября, 13:47
Published 5 октября, 13:47
Modified 5 октября, 13:52
Updated 5 октября, 13:52
Сегодня ночью, 5 октября, в Пермском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, около 3:05 по ул. Кирова в Оханске двигался питбайк KAYO BASIC под управлением несовершеннолетнего юноши. Вблизи дома № 52 он допустил наезд на 40-летнего мужчину. Пешеход был госпитализирован.
Проводится проверка.