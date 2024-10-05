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Posted 5 октября, 13:47

Published 5 октября, 13:47

Modified 5 октября, 13:52

Updated 5 октября, 13:52

В Пермском крае погиб 14-летний подросток на питбайке при наезде на мужчину

В Прикамье подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб сам

5 октября 2024, 13:47
Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Пермском крае погиб 14-летний подросток на питбайке при наезде на мужчину

По факту инцидента проводится проверка.

Сегодня ночью, 5 октября, в Пермском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, около 3:05 по ул. Кирова в Оханске двигался питбайк KAYO BASIC под управлением несовершеннолетнего юноши. Вблизи дома № 52 он допустил наезд на 40-летнего мужчину. Пешеход был госпитализирован.

Проводится проверка.

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