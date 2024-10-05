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Posted 5 октября, 13:23

Published 5 октября, 13:23

Modified 5 октября, 13:25

Updated 5 октября, 13:25

В Пермском крае вырос спрос на покупку земельных участков

В Прикамье растет спрос на покупку земельных участков

5 октября 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае вырос спрос на покупку земельных участков

Стоимость участка земли для строительства дома в регионе оценивается в 57 тыс. рублей за сотку.

За год спрос на рынке продажи земли в Пермском крае увеличился на 20%, а на строительные услуги — на 23%. Как сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости» Properm.ru, большинство предложений в регионе приходится на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (57%) и участки сельхозназначения (41%).

Спрос на участки для строительства частных домов увеличился на 14%, что сейчас составляет 57% от всех представленных заявок на рынке недвижимости в данном регионе. «В среднем по России земля под ИЖС летом 2024 года стоила 221 тыс. рублей за сотку, в
Пермском крае — 57 тыс. рублей», рассказали аналитики.

Интерес к покупке земельных участков для дачного и садового хозяйства также увеличился. Здесь рост спроса составил 30%, это 39% от всех запросов на сайте бесплатных объявлений. Стоимость сотки земли в этом секторе сложилась в 39 тыс. рублей

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