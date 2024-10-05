В Прикамье растет спрос на покупку земельных участков

За год спрос на рынке продажи земли в Пермском крае увеличился на 20%, а на строительные услуги — на 23%. Как сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости» Properm.ru, большинство предложений в регионе приходится на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (57%) и участки сельхозназначения (41%).