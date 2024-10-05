В Прикамье могут изменить порядок продажи земель сельхозназначения

Posted 5 октября, 06:19
Published 5 октября, 06:19
Modified 5 октября, 07:10
Updated 5 октября, 07:10
В Пермском крае может быть запрещена продажа земли сельхозназначения при наличии нарушений. Соответствующий проект закона внесен в региональное Законодательное Собрание, сообщили в пресс-службе ведомства.
Владельцам сельскохозяйственных земель запретят передавать участки в залог, продавать и совершать другие сделки, по которым будет прекращено право собственности на участок в том случае, если им было выдано предписание об устранении нарушений использования земли. Отмечается, что запрет не будет распространяться на переход права по универсальному правопреемству.
Предложенные изменения приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным. Законопроект будет рассмотрен на заседании краевого парламента в ноябре.