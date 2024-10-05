В Прикамье могут изменить порядок продажи земель сельхозназначения

Владельцам сельскохозяйственных земель запретят передавать участки в залог, продавать и совершать другие сделки, по которым будет прекращено право собственности на участок в том случае, если им было выдано предписание об устранении нарушений использования земли. Отмечается, что запрет не будет распространяться на переход права по универсальному правопреемству.