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Posted 5 октября, 06:19

Published 5 октября, 06:19

Modified 5 октября, 07:10

Updated 5 октября, 07:10

При наличии нарушений в Пермском крае запретят продажу земли сельхозназначения

В Прикамье могут изменить порядок продажи земель сельхозназначения

5 октября 2024, 06:19
Фото: 1MI

При наличии нарушений в Пермском крае запретят продажу земли сельхозназначения

Законопроект будет рассмотрен в ноябре.

В Пермском крае может быть запрещена продажа земли сельхозназначения при наличии нарушений. Соответствующий проект закона внесен в региональное Законодательное Собрание, сообщили в пресс-службе ведомства.

Владельцам сельскохозяйственных земель запретят передавать участки в залог, продавать и совершать другие сделки, по которым будет прекращено право собственности на участок в том случае, если им было выдано предписание об устранении нарушений использования земли. Отмечается, что запрет не будет распространяться на переход права по универсальному правопреемству.

Предложенные изменения приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным. Законопроект будет рассмотрен на заседании краевого парламента в ноябре.

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#Законодательство#Предписание#Региональное Законодательное Собрание#Проект закона#Сельскохозяйственные земли
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