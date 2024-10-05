В России появился аналог зарубежного препарата для лечения ожирения

Продукт был создан в рамках программы по замещению импортных товаров. Его производство осуществляется на отечественном заводе с полным циклом: от заготовки сырья до выпуска готовой продукции. В скором времени препарат станет доступен для покупки. Ожидается, что первые партии поступят в аптеки в четвертом квартале 2024 года, сообщает ria.ru.