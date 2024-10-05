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Posted 5 октября, 12:37

Published 5 октября, 12:37

Modified 7 октября, 12:22

Updated 7 октября, 12:22

В России появился аналог зарубежного препарата для лечения ожирения

В России появился аналог зарубежного препарата для лечения ожирения

5 октября 2024, 12:37
Фото: 1MI
Российская компания «Промомед» создала отечественный аналог препарата для лечения ожирения «Вегови». Новое средство уже зарегистрировано Минздравом России.

Продукт был создан в рамках программы по замещению импортных товаров. Его производство осуществляется на отечественном заводе с полным циклом: от заготовки сырья до выпуска готовой продукции. В скором времени препарат станет доступен для покупки. Ожидается, что первые партии поступят в аптеки в четвертом квартале 2024 года, сообщает ria.ru.

Препарат «Велгия» стал частью линейки продукции компании, нацеленной на поддержку пациентов с метаболическими проблемами, такими как избыточная масса тела, ожирение и диабет второго типа. Производство средства налажено так, чтобы обеспечить его бесперебойные поставки пациентам.

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