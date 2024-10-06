«Амкар Пермь» не сумел на своем поле обыграть «Оренбург-2»

Posted 6 октября, 04:50
Published 6 октября, 04:50
Modified 6 октября, 04:52
Updated 6 октября, 04:52
В последнем домашнем матче чемпионата второй лиги дивизиона Б этого сезона ФК «Амкар Пермь» не сумел обыграть ФК «Оренбург-2». Игра завершилась со счётом 0:0.
Как пояснил результат главный тренер пермяков Андрей Блажко: «Проблема только в психологии. Пытаемся ребят и раскрепостить, и определенные упражнения в тренировочный процессы завести, чтобы немного отвести их от этого груза. Пока есть малейший шанс, мы 100% будем биться за 1 место. Это я вам точно гарантирую».
Результат осложнил выполнение задачи на сезон для «Амкара Пермь» по выходу в дальнейший этап состязаний. Конкуренты за выход в «Серебро» «Динамо» (Киров) благодаря победе в этом туре обогнали пермяков на два очка.
До финиша турнира осталось две игры. «Амкар Пермь» оба матча проведет на выезде.
28 сентября в Жигулевске пермяки встретились с «Акроном-2». Матч завершился со счетом 0:0.