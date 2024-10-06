«Амкар Пермь» не сумел на своем поле обыграть «Оренбург-2»

Как пояснил результат главный тренер пермяков Андрей Блажко: «Проблема только в психологии. Пытаемся ребят и раскрепостить, и определенные упражнения в тренировочный процессы завести, чтобы немного отвести их от этого груза. Пока есть малейший шанс, мы 100% будем биться за 1 место. Это я вам точно гарантирую».