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Posted 6 октября, 04:50

Published 6 октября, 04:50

Modified 6 октября, 04:52

Updated 6 октября, 04:52

ФК «Амкар Пермь» не смог обыграть 5 октября «Оренбург-2» — 0:0

«Амкар Пермь» не сумел на своем поле обыграть «Оренбург-2»

6 октября 2024, 04:50
Фото: ВКонтакте/Амкар Пермь

ФК «Амкар Пермь» не смог обыграть 5 октября «Оренбург-2» — 0:0

Сюжет
Амкар
Счет в матче не был открыт.

В последнем домашнем матче чемпионата второй лиги дивизиона Б этого сезона ФК «Амкар Пермь» не сумел обыграть ФК «Оренбург-2». Игра завершилась со счётом 0:0.

Как пояснил результат главный тренер пермяков Андрей Блажко: «Проблема только в психологии. Пытаемся ребят и раскрепостить, и определенные упражнения в тренировочный процессы завести, чтобы немного отвести их от этого груза. Пока есть малейший шанс, мы 100% будем биться за 1 место. Это я вам точно гарантирую».

Результат осложнил выполнение задачи на сезон для «Амкара Пермь» по выходу в дальнейший этап состязаний. Конкуренты за выход в «Серебро» «Динамо» (Киров) благодаря победе в этом туре обогнали пермяков на два очка.

До финиша турнира осталось две игры. «Амкар Пермь» оба матча проведет на выезде.

28 сентября в Жигулевске пермяки встретились с «Акроном-2». Матч завершился со счетом 0:0.

#Спорт#Амкар#Футбол#Фк амкар
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