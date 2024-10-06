Пермячка за сутки пробежала более 224 километров

Posted 6 октября, 10:50
Published 6 октября, 10:50
Modified 6 октября, 10:52
Updated 6 октября, 10:52
Кандидат в мастера спорта Татьяна Сыстерова из Лысьвы становится 10-й в абсолюте и 4-й среди женщин на Кубке России в беге на 24 часа в Волгограде. Результат Татьяны в суточном беге 224 км 176 м, сообщает краевая федерация легкой атлетики.
Это выше норматива Мастера спорта России в этой дисциплине, составляющего 216 км. «Поздравляем Татьяну и ее тренера и супруга МСМК Артема Сыстерова с выполнением спортсменкой высокого норматива», — отмечают в федерации.
В августе сборная Пермского края завоевала три медали в четырех финалах Чемпионата России по легкой атлетике в Екатеринбурге.