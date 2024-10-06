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Posted 6 октября, 10:50

Published 6 октября, 10:50

Modified 6 октября, 10:52

Updated 6 октября, 10:52

Спортсменка из Лысьвы за сутки пробежала более 224 километров

Пермячка за сутки пробежала более 224 километров

6 октября 2024, 10:50
Фото: краевая федерация легкой атлетики

Спортсменка из Лысьвы за сутки пробежала более 224 километров

Татьяна Сыстерова из Лысьвы выполнила норматив мастера спорта в беге на 24 часа.

Кандидат в мастера спорта Татьяна Сыстерова из Лысьвы становится 10-й в абсолюте и 4-й среди женщин на Кубке России в беге на 24 часа в Волгограде. Результат Татьяны в суточном беге 224 км 176 м, сообщает краевая федерация легкой атлетики.

Это выше норматива Мастера спорта России в этой дисциплине, составляющего 216 км. «Поздравляем Татьяну и ее тренера и супруга МСМК Артема Сыстерова с выполнением спортсменкой высокого норматива», — отмечают в федерации.

В августе сборная Пермского края завоевала три медали в четырех финалах Чемпионата России по легкой атлетике в Екатеринбурге.

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#Спорт#Легкая атлетика
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