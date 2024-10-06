Пермячка за сутки пробежала более 224 километров

Кандидат в мастера спорта Татьяна Сыстерова из Лысьвы становится 10-й в абсолюте и 4-й среди женщин на Кубке России в беге на 24 часа в Волгограде. Результат Татьяны в суточном беге 224 км 176 м, сообщает краевая федерация легкой атлетики.