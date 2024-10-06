По обращению многодетных семей из Кудымкара Бастрыкин распорядился возбудить дело

Posted 6 октября, 11:53
Published 6 октября, 11:53
Modified 6 октября, 11:55
Updated 6 октября, 11:55
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав многодетных семей из Кудымкара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Жительница Пермского края обратилась к главе ведомства в комментариях Информационного центра СК России «ВКонтакте». Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав многодетных семей в Кудымкаре. Более десяти лет назад льготной категории граждан предоставлены земельные участки в микрорайоне Аэропорт для индивидуального жилищного строительства без централизованной системы водоснабжения. Несмотря на наличие судебного решения, вынесенного в прошлом году, обязавшего обеспечить семьи надлежащей инженерной инфраструктурой, до настоящего времени оно не исполнено. Граждане вынуждены производить забор воды в скважинах и самостоятельно доставлять канистры в домовладения.
В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту проводилась процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Детям-сиротам Пермского края, имеющим право на получение бесплатного жилья от государства, нередко приходится ждать ключей от собственной квартиры годами, а то и десятилетиями. Территории жалуются на нехватку средств и жилья, а краевые чиновники сетуют, что, несмотря на рост ежегодного финансирования из регионального бюджета на 10%, очередь тает слишком медленно.