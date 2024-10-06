По обращению многодетных семей из Кудымкара Бастрыкин распорядился возбудить дело

Жительница Пермского края обратилась к главе ведомства в комментариях Информационного центра СК России «ВКонтакте». Она выражает несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав многодетных семей в Кудымкаре. Более десяти лет назад льготной категории граждан предоставлены земельные участки в микрорайоне Аэропорт для индивидуального жилищного строительства без централизованной системы водоснабжения. Несмотря на наличие судебного решения, вынесенного в прошлом году, обязавшего обеспечить семьи надлежащей инженерной инфраструктурой, до настоящего времени оно не исполнено. Граждане вынуждены производить забор воды в скважинах и самостоятельно доставлять канистры в домовладения.