Погода на следующую неделю в Прикамье: от тепла до снега

Posted 6 октября, 18:07
Published 6 октября, 18:07
Modified 6 октября, 18:09
Updated 6 октября, 18:09
Погода на следующей рабочей неделе в Пермском крае будет характеризоваться крайним разнообразием. Такой прогноз дает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В понедельник 7 октября ночью прогнозируют сухую с туманами погоду. Днем ожидают небольшие и умеренные дожди в южные и западные районы региона. В краевой столице останется без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём южный, юго-восточный 6–11 м/с. Снова заморозки. Ночная температура воздуха составит -5…0°С, в Перми около -1°С. Дневной прогрев будет 6…11°С, в Перми около 8…10°С.
Во вторник 8 октября небольшие и умеренные дожди ожидаются ночью в центральных районах, днём в северных районах. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 3…8°С, в Перми около 7°С, дневной прогрев достигнет 12…17°С, на крайнем юге до 22°С, на крайнем севере не выше 8…10°С, в Перми 13…15°С. Это будет самый теплый день в текущем октябре, считают метеорологи.
В среду 9 октября ожидают ветренную с осадками (дождь, днём местами с мокрым снегом) погоду. Температура воздуха ночью опустится до 0…5°С, в Перми около 3°С, на севере снова заморозки до -3°. Днём воздух прогреется слабо: 1…6°С, в Перми 4…6°С, на крайнем юге 9…11°С.
По предварительному прогнозу, в четверг 10 октября в центральных и южных районах выпадет снег, установится временный снежный покров высотой 1–10 см.
В понедельник 7 октября в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, предупреждает краевое Управление МЧС. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах Прикамья ночью и утром ожидается туман.