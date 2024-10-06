Погода на следующую неделю в Прикамье: от тепла до снега

Во вторник 8 октября небольшие и умеренные дожди ожидаются ночью в центральных районах, днём в северных районах. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 3…8°С, в Перми около 7°С, дневной прогрев достигнет 12…17°С, на крайнем юге до 22°С, на крайнем севере не выше 8…10°С, в Перми 13…15°С. Это будет самый теплый день в текущем октябре, считают метеорологи.