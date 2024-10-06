Президент наградил известного пермского политика орденом

Сейчас Геннадий Тушнолобов занимает пост советника губернатора. До февраля 2024 года занимал должность председателя краевой КСП. В октябре минувшего года Тушнолобов достиг предельного для госслужбы возраста в 70 лет и покинул пост. До этого будущий политик работал на производственном объединений «Уралкалий». В 1989 году Геннадий Тушнолобов возглавил администрацию Соликамска, в 1997 — м стал вице-губернатором Пермской области. Был депутатом Законодательного Собрания и возглавлял правительство региона.