Президент наградил известного пермского политика орденом

Posted 6 октября, 05:21
Published 6 октября, 05:21
Modified 6 октября, 05:23
Updated 6 октября, 05:23
В пятницу, 4 октября, президент Владимир Путин подписал указ о награждении советника губернатора Пермского края Геннадия Тушнолобова орденом Александра Невского. На соответствующий документ на сайте Кремля первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Сейчас Геннадий Тушнолобов занимает пост советника губернатора. До февраля 2024 года занимал должность председателя краевой КСП. В октябре минувшего года Тушнолобов достиг предельного для госслужбы возраста в 70 лет и покинул пост. До этого будущий политик работал на производственном объединений «Уралкалий». В 1989 году Геннадий Тушнолобов возглавил администрацию Соликамска, в 1997 — м стал вице-губернатором Пермской области. Был депутатом Законодательного Собрания и возглавлял правительство региона.