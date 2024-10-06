Работодатели смогут искать новых сотрудников без стресса

Posted 6 октября, 05:00
Published 6 октября, 05:00
Modified 6 октября, 05:00
Updated 6 октября, 05:00
Авторы проекта в шутливой форме представили, как рекрутеры и работодатели могут избавиться от стресса и освободить психические силы для поиска сотрудников через «Авито Работа».
За третий квартал 2024 года количество вакансий на платформе выросло практически на треть (32%) по сравнению с третьим кварталом предшествующего года. Потребность в квалифицированных кадрах постоянно растет. Компании сталкиваются с проблемой нехватки опытных и компетентных сотрудников, а также с конкуренцией за специалистов. Кроме этого, работодатели вынуждены искать новые подходы для работы с молодежью. Из-за всех этих трудностей у представителей компаний-работодателей снижается работоспособность и развивается стресс. Однако напряжение можно трансформировать в энергию для новых свершений, включая подбор кадров. В разработке проекта «Рабочий (х)ор» принимали участие профессиональные психологи.
В разделе «Авито Работа» появился специализированный сайт, на котором представлены инструменты, позволяющие справиться с накопившимся стрессом. Например, рекомендации по технике крика и «орный» стикерпак в Telegram, в рамках которого происходит обыгрывание повседневных рабочих ситуаций из жизни HR-специалистов. Кроме этого, на сайте можно найти карту столицы, где отмечены локации, в которых разрешено покричать и освободиться от накопившегося негатива.
«Хочется кричать от HR-вопросов? Кричите! А затем превращайте эмоции в отклики на „Авито Работе“», — именно так звучит ключевое сообщение компании.
Также авторы проекта выпустили музыкальную композицию, раскрывающую его основную идею. Это клип, героями которого являются рекрутеры и владельцы малых предприятий, испытывающие сложности с наймом специалистов в условиях кадрового голода. Они встречаются в поле и рассказывают друг другу о своем опыте. В основе видео — трек «крик души», посвященный актуальным проблемам поиска сотрудников. Полная его версия размещена на сайте проекта, а музыкальная композиция «Рабочий (х)ор» доступна для прослушивания на сервисах «Яндекс Музыка» и «VK Музыка».
Директор по маркетингу «Авито Работы» Никита Макаров обратил внимание на активную трансформацию, которая происходит сегодня на рынке труда. Рекрутеры и предприниматели практикуют новые подходы, чтобы находить и удерживать профессионалов. Он также рассказал о зарождении идеи «Рабочего (х)ора».
«Как платформа по поиску сотрудников, мы „из первых уст“ узнаем о трудностях наших клиентов и разрабатываем эффективные инструменты для их решения, но, помимо этого, хотели бы оказать и эмоциональную поддержку в стрессовых условиях рынка», — сказал Никита Макаров.