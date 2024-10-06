Работодатели смогут искать новых сотрудников без стресса

За третий квартал 2024 года количество вакансий на платформе выросло практически на треть (32%) по сравнению с третьим кварталом предшествующего года. Потребность в квалифицированных кадрах постоянно растет. Компании сталкиваются с проблемой нехватки опытных и компетентных сотрудников, а также с конкуренцией за специалистов. Кроме этого, работодатели вынуждены искать новые подходы для работы с молодежью. Из-за всех этих трудностей у представителей компаний-работодателей снижается работоспособность и развивается стресс. Однако напряжение можно трансформировать в энергию для новых свершений, включая подбор кадров. В разработке проекта «Рабочий (х)ор» принимали участие профессиональные психологи.