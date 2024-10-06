Речной вокзал в Перми откроют к маю 2025 года

Posted 6 октября, 06:00
Published 6 октября, 06:00
Modified 6 октября, 06:02
Updated 6 октября, 06:02
Власти Пермского края планируют к 1 мая 2025 года открыть после ремонта здание Речного вокзала в Перми. Об этом на Всероссийском круизном форуме заявил заместитель министра транспорта Прикамья Александр Полыгалов, сообщает «Рифей».
Ранее стало известно, что власти Пермского края хотят создать полноценный речной вокзал в здании по ул. Монастырской, 2 (корпус 1). Об рассказал губернатор региона Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с представителями СМИ: «Часть Речного вокзала будет использоваться по своему прямому назначению и, надеюсь, музей „Россия — моя история“ получит своего нового посетителя. Планируем к началу следующей навигации завершить все работы».
Здание построено как речной вокзал в 1940 году. В 90-е-нулевые его эксплуатировали под торговлю. В 2010-м году здесь открылся музей современного искусства PERMM, однако спустя три года учреждение переехало по причине аварийного состояния здания. Музей «Россия — моя история» занимает здание Речного вокзала с 2017 года.