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Posted 6 октября, 06:00

Published 6 октября, 06:00

Modified 6 октября, 06:02

Updated 6 октября, 06:02

В Перми к 1 мая 2025 года откроют Речной вокзал

Речной вокзал в Перми откроют к маю 2025 года

6 октября 2024, 06:00
Фото: properm.ru

В Перми к 1 мая 2025 года откроют Речной вокзал

Музей «Россия — моя история» занимает здание Речного вокзала с 2017 года.

Власти Пермского края планируют к 1 мая 2025 года открыть после ремонта здание Речного вокзала в Перми. Об этом на Всероссийском круизном форуме заявил заместитель министра транспорта Прикамья Александр Полыгалов, сообщает «Рифей».

Ранее стало известно, что власти Пермского края хотят создать полноценный речной вокзал в здании по ул. Монастырской, 2 (корпус 1). Об рассказал губернатор региона Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с представителями СМИ: «Часть Речного вокзала будет использоваться по своему прямому назначению и, надеюсь, музей „Россия — моя история“ получит своего нового посетителя. Планируем к началу следующей навигации завершить все работы».

Здание построено как речной вокзал в 1940 году. В 90-е-нулевые его эксплуатировали под торговлю. В 2010-м году здесь открылся музей современного искусства PERMM, однако спустя три года учреждение переехало по причине аварийного состояния здания. Музей «Россия — моя история» занимает здание Речного вокзала с 2017 года.

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#Пермь#Речной вокзал#Вокзал#Транспорт
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