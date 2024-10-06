В Чердыни открылся туристский информационный центр

Posted 6 октября, 06:40
Published 6 октября, 06:40
Modified 6 октября, 06:42
Updated 6 октября, 06:42
В Чердыни начал работу первый в муниципалитете туристский информационный центр (ТИЦ). Он стал 12 по счету в Пермском крае, сообщают в краевом минтуризма.
Общая стоимость проекта составила 8,9 млн рублей — это средства из бюджета муниципального образования и бюджета Пермского края.
ТИЦ расположился в историческом центре города, на центральной площади, работы по благоустройству которой завершены в 2023 году. Планируется, что ТИЦ будет способствовать увеличению турпотока за счет координации деятельности туристских организаций на севере Прикамья — ожидаемая цифра до 16 тыс. туристов ежегодно.
В ТИЦ будут проходить различные мастер-классы, он станет площадкой взаимодействия местных ремесленников, фермеров, которым будет предоставлена возможность реализации своей продукции. Также в ТИЦ можно будет узнать о достопримечательностях соседних территорий — Соликамска, Ныроба, Красновишерска.
В конце июля на месте Троицкого городища в Чердыни начались работы по установке дорожек. Во время подготовки территории бульдозеры сняли слой почвы, из-под которого показались человеческие кости, могильные плиты и осколки древней посуды.
Портал Properm.ru обратился за комментарием в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Пермского края. Там пояснили, что «возводимые здания находятся в границах объекта археологического наследия федерального значения — достопримечательного места „Чердынь, поселение (посад)“. Раздел об обеспечении сохранности объекта при проведении строительных работ в Инспекцию не поступал».
Из-за моратория на проведение проверок инспекция не может направить своих сотрудников на место. Однако, после обращения портала Properm.ru, Инспекцией принято решение о направлении материалов в прокуратуру Пермского края для принятия мер прокурорского реагирования.