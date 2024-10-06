В Чердыни открылся туристский информационный центр

ТИЦ расположился в историческом центре города, на центральной площади, работы по благоустройству которой завершены в 2023 году. Планируется, что ТИЦ будет способствовать увеличению турпотока за счет координации деятельности туристских организаций на севере Прикамья — ожидаемая цифра до 16 тыс. туристов ежегодно.