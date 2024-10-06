В Кизеле на пожаре в квартире погиб мужчина

Posted 6 октября, 07:57
Published 6 октября, 07:57
Modified 6 октября, 07:59
Updated 6 октября, 07:59
В результате пожара в квартире в Кизеле погиб человек. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Борьбы поступило 5 октября в 9:33. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве семи человек и трёх единиц техники.
На месте пожарные установили, что происходит горение мебели и личных вещей в комнате. Площадь пожара составила 12 метров квадратных. На пожаре имеется погибший.
Пожар ликвидирован в 9:40.
В настоящее время проводится проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливается.
Пожарные МЧС России по Пермскому краю спасли на этой неделе на пожаре в Перми четырех человек.