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Posted 6 октября, 07:57

Published 6 октября, 07:57

Modified 6 октября, 07:59

Updated 6 октября, 07:59

В результате пожара в многоквартирном доме в Кизеле 5 октября погиб мужчина

В Кизеле на пожаре в квартире погиб мужчина

6 октября 2024, 07:57
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В результате пожара в многоквартирном доме в Кизеле 5 октября погиб мужчина

Горела квартира в многоквартирном жилом доме.

В результате пожара в квартире в Кизеле погиб человек. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Борьбы поступило 5 октября в 9:33. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве семи человек и трёх единиц техники.

На месте пожарные установили, что происходит горение мебели и личных вещей в комнате. Площадь пожара составила 12 метров квадратных. На пожаре имеется погибший.

Пожар ликвидирован в 9:40.

В настоящее время проводится проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

Пожарные МЧС России по Пермскому краю спасли на этой неделе на пожаре в Перми четырех человек.

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#Происшествия#Пожар#Кизел
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