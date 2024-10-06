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Posted 6 октября, 07:18

Published 6 октября, 07:18

Modified 6 октября, 07:20

Updated 6 октября, 07:20

В Пермском крае погиб водитель слетевшей в кювет машины

В Кунгуре в слетевшей в кювет машине погиб водитель

6 октября 2024, 07:18
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края

В Пермском крае погиб водитель слетевшей в кювет машины

Сюжет
Дтп
Мужчина погиб на месте.

В Кунгуре сегодня утром в ДТП погиб мужчина. Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края устанавливают обстоятельства аварии.

Около 8:00 по ул. Блюхера в направлении ул. Нефтяников двигался автомобиль Toyota Camry под управлением 34-летнего мужчины. В районе дома номер 2 по ул. Нефтяников автомобиль слетел с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ночью 5 октября в Пермском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток.

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