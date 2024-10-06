В Кунгуре в слетевшей в кювет машине погиб водитель

Около 8:00 по ул. Блюхера в направлении ул. Нефтяников двигался автомобиль Toyota Camry под управлением 34-летнего мужчины. В районе дома номер 2 по ул. Нефтяников автомобиль слетел с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием.