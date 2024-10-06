В Кунгуре в слетевшей в кювет машине погиб водитель

Posted 6 октября, 07:18
Published 6 октября, 07:18
Modified 6 октября, 07:20
Updated 6 октября, 07:20
В Кунгуре сегодня утром в ДТП погиб мужчина. Сотрудники Госавтоинспекции Пермского края устанавливают обстоятельства аварии.
Около 8:00 по ул. Блюхера в направлении ул. Нефтяников двигался автомобиль Toyota Camry под управлением 34-летнего мужчины. В районе дома номер 2 по ул. Нефтяников автомобиль слетел с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ночью 5 октября в Пермском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 14-летний подросток.