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Posted 6 октября, 08:25

Published 6 октября, 08:25

Modified 6 октября, 08:27

Updated 6 октября, 08:27

В Пермском крае из-за ОРВИ закрыты более 100 классов в 43 школах

В Пермском крае из-за заболеваемости закрыты более 100 классов в 43 школах

6 октября 2024, 08:25
Фото: 1MI

В Пермском крае из-за ОРВИ закрыты более 100 классов в 43 школах

Сюжет
Школа
Показатель заболеваемости пока на 50% ниже эпидемпорога.

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ на данный момент в Пермском крае закрыты 102 класса в 43 школах, 51 группа в детских садах, 15 групп в семи колледжах и техникумах. Такие данные приводит «Рифей-Пермь» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор,

Всего в Пермском крае за прошлую неделю было зарегистрировано 19 229 случаев ОРВИ, из них 4079 — у детей 7–14 лет. Показатель заболеваемости составляет 114,2 на 10 тысяч населения, что на 50% ниже эпидемпорога.

В начале октября в шести общеобразовательных учреждениях Соликамского городского округа введён карантин из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ и гриппом.

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#Общество#Школа#Орви#Заболеваемость#Эпидемия ОРВИ
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