В Пермском крае из-за заболеваемости закрыты более 100 классов в 43 школах

Posted 6 октября, 08:25
Published 6 октября, 08:25
Modified 6 октября, 08:27
Updated 6 октября, 08:27
Из-за высокой заболеваемости ОРВИ на данный момент в Пермском крае закрыты 102 класса в 43 школах, 51 группа в детских садах, 15 групп в семи колледжах и техникумах. Такие данные приводит «Рифей-Пермь» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор,
Всего в Пермском крае за прошлую неделю было зарегистрировано 19 229 случаев ОРВИ, из них 4079 — у детей 7–14 лет. Показатель заболеваемости составляет 114,2 на 10 тысяч населения, что на 50% ниже эпидемпорога.
В начале октября в шести общеобразовательных учреждениях Соликамского городского округа введён карантин из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ и гриппом.