В Пермском крае из-за заболеваемости закрыты более 100 классов в 43 школах

Всего в Пермском крае за прошлую неделю было зарегистрировано 19 229 случаев ОРВИ, из них 4079 — у детей 7–14 лет. Показатель заболеваемости составляет 114,2 на 10 тысяч населения, что на 50% ниже эпидемпорога.