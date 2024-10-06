В Пермском крае ночью и завтра утром прогнозируют туман

Posted 6 октября, 10:03
Published 6 октября, 10:03
Modified 6 октября, 10:05
Updated 6 октября, 10:05
В понедельник 7 октября в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, предупреждает краевое Управление МЧС. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах Прикамья ночью и утром ожидается туман.
Водителям спасатели рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, быть внимательными и осторожными.
Ранее синоптики предупредили, что в Прикамье ожидаются дождливые и прохладные выходные 5 и 6 октября.