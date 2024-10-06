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Posted 6 октября, 10:03

Published 6 октября, 10:03

Modified 6 октября, 10:05

Updated 6 октября, 10:05

В Пермском крае ночью и утром 7 октября прогнозируют туман

В Пермском крае ночью и завтра утром прогнозируют туман

6 октября 2024, 10:03
Фото: 1MI

В Пермском крае ночью и утром 7 октября прогнозируют туман

Спасатели предупреждают о бдительности водителей.

В понедельник 7 октября в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, предупреждает краевое Управление МЧС. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах Прикамья ночью и утром ожидается туман.

Водителям спасатели рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, быть внимательными и осторожными.

Ранее синоптики предупредили, что в Прикамье ожидаются дождливые и прохладные выходные 5 и 6 октября.

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