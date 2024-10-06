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Posted 6 октября, 09:38

Published 6 октября, 09:38

Modified 6 октября, 09:40

Updated 6 октября, 09:40

Жительница Прикамья предстанет перед судом за ложные показания

Жительница Чёрмоза будет осуждена за лжесвидетельство в суде

6 октября 2024, 09:38
Фото: 1MI

Жительница Прикамья предстанет перед судом за ложные показания

В ходе судебного заседания она лжесвидетельствовала в пользу знакомого.

В Чермозе Ильинского городского округа местная жительница предстанет перед судом за совершение преступления против правосудия. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Верещагинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Чермоз. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания).

17 января 2024 года обвиняемая, находясь в зале суда, являясь свидетелем по делу о замене осужденному наказания на более строгое, достоверно зная, что осужденным неоднократно допускались нарушения порядка отбывания наказания, дала заведомо ложные показания о том, что осужденный нарушения не допускал.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В августе в Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в избиении сотрудника энергокомпании.

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#Происшествия#Суд#Су скр
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