Жительница Чёрмоза будет осуждена за лжесвидетельство в суде

Posted 6 октября, 09:38
Published 6 октября, 09:38
Modified 6 октября, 09:40
Updated 6 октября, 09:40
В Чермозе Ильинского городского округа местная жительница предстанет перед судом за совершение преступления против правосудия. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Верещагинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Чермоз. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания).
17 января 2024 года обвиняемая, находясь в зале суда, являясь свидетелем по делу о замене осужденному наказания на более строгое, достоверно зная, что осужденным неоднократно допускались нарушения порядка отбывания наказания, дала заведомо ложные показания о том, что осужденный нарушения не допускал.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В августе в Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в избиении сотрудника энергокомпании.