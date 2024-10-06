Жительница Чёрмоза будет осуждена за лжесвидетельство в суде

17 января 2024 года обвиняемая, находясь в зале суда, являясь свидетелем по делу о замене осужденному наказания на более строгое, достоверно зная, что осужденным неоднократно допускались нарушения порядка отбывания наказания, дала заведомо ложные показания о том, что осужденный нарушения не допускал.