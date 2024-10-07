Авиакомпания SouthWind продлила полеты из Перми в Анталью до конца декабря

Пассажиры смогут улететь на турецкий курорт на Boeing-737. Полет будет продолжаться пять часов. Ранее «Южный ветер» планировал свернуть рейсы из Перми в Анталью в середине ноября этого года. Полеты будут производиться на Boeing-737. Время в пути составит пять часов.