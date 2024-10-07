Авиакомпания SouthWind продлила полеты из Перми в Анталью до конца декабря

Posted 7 октября, 08:02
Published 7 октября, 08:02
Modified 7 октября, 08:04
Updated 7 октября, 08:04
Турецкий лоукостер SouthWind продлил полетную программу из Перми в Анталью до конца декабря 2024 года. Об этом свидетельствуют данные с сайта аэропорта, на них обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Пассажиры смогут улететь на турецкий курорт на Boeing-737. Полет будет продолжаться пять часов. Ранее «Южный ветер» планировал свернуть рейсы из Перми в Анталью в середине ноября этого года. Полеты будут производиться на Boeing-737. Время в пути составит пять часов.
Сейчас из краевого центра в Анталью летают две авиакомпании: Azur Air по будням и SouthWind по выходным. Туроператорами выступают Anex Tour и Pegas Touristik.