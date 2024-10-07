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Posted 7 октября, 05:41

Published 7 октября, 05:41

Modified 7 октября, 05:43

Updated 7 октября, 05:43

БК «Парма» побеждает МБА-МАИ со счетом 83:54

БК «Парма» на домашнем паркете переигрывает гостей из Москвы

7 октября 2024, 05:41
Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

БК «Парма» побеждает МБА-МАИ со счетом 83:54

Сюжет
Парма
Итоговый счет встречи 83:54.

Пермская «Парма» снова добилась успеха при поддержке УДС «Молот», победив дома московскую МБА-МАИ — 83:54 (19:5, 22:15, 23:17, 19:17).

«Парма» захватила инициативу со старта. Москвичи не могли открыть счет в матче до третьей минуты.

Разница в атакующих действиях и типичное для МБА-МАИ в этом сезоне высокое количество потерь привели к разнице в счете в 21 очко по результатам первой половины — 41:20 в пользу хозяев.

«Парма» продолжала сохранять предельную концентрацию в защите до самого конца матча, уверенно доведя его до крупной победы.

Лидерами у БК «Парма» стали: Гарретт Нэвелс (17), Тимофей Якушин (16 + 5 подборов), Ройс Хэмм (12 + 12 подборов), Александр Захаров (12 + 5 подборов)

После пяти матчей «ПАРМА» идет по графику прошлого сезона, который стал для пермяков лучшим в истории. На счету команды две победы при трёх поражениях.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ «Парма» проведет 9 октября в гостях против «Уралмаша».

Со счетом 95:63 в пользу пермяков закончился 29 сентября матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ между «Пармой» и командой из Астаны.

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