Часть домов в Заостровке и Балатово будут отключать от водоснабжения на этой неделе

Posted 7 октября, 10:58
Published 7 октября, 10:58
Modified 7 октября, 11:00
Updated 7 октября, 11:00
На этой неделе из-за планово-ремонтных работ в Перми десятки домов останутся без воды. О грядущих отключениях предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».
Завтра, 8 октября, с 9:00 до 17:00 без коммунального ресурса останется дом на ул. Мира, 6а.
9 октября с 9:00 до 9:00 10 октября водоснабжение отключат в домах по адресам:
В среду, 10 октября, с 10:00 до 10:00 11 октября воды не будет в доме на ул. Козьмы Минина, 8.
На следующий день, 11 октября, с 11:00 до 19:00 от отключений пострадают дома по улицам:
В субботу, 12 октября, с 10:00 до 10:00 13 октября без водоснабжения останутся пермяки, живущие по адресам:
Оставить заявку на подвоз воды или сообщить об аварийной ситуации на сетях можно на электронную почту: [email protected].
Ранее Properm.ru писали о поручении главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту нарушения прав многодетных семей на проведение инженерных сетей и подключение к системе водоснабжение. А в Перми возбуждено уголовное дело из-за длительных отключений горячей воды минувшим летом.