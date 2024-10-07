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Posted 7 октября, 10:58

Published 7 октября, 10:58

Modified 7 октября, 11:00

Updated 7 октября, 11:00

В Перми на неделе с 8 по 13 октября часть домов останется без холодной воды

Часть домов в Заостровке и Балатово будут отключать от водоснабжения на этой неделе

7 октября 2024, 10:58
Фото: fusionbrain.ai

В Перми на неделе с 8 по 13 октября часть домов останется без холодной воды

Сюжет
Коммунальный рай
Плановый ремонт на сетях будут проводить как сам «Новогор-Прикамье», так и его подрядчики.

На этой неделе из-за планово-ремонтных работ в Перми десятки домов останутся без воды. О грядущих отключениях предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

Завтра, 8 октября, с 9:00 до 17:00 без коммунального ресурса останется дом на ул. Мира, 6а.

9 октября с 9:00 до 9:00 10 октября водоснабжение отключат в домах по адресам:

  • ул. Александра Щербакова, 43, 47а;
  • ул. Белозерская, 45, 56;
  • ул. Перевалочная, 22.

В среду, 10 октября, с 10:00 до 10:00 11 октября воды не будет в доме на ул. Козьмы Минина, 8.

На следующий день, 11 октября, с 11:00 до 19:00 от отключений пострадают дома по улицам:

  • Александра Щербакова, 14;
  • Оргалитовая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
  • Маяковского, 33/1, 33/2, 33/3, 33а;
  • Пожарная, 18;
  • Сергея Есенина, ¾, 5/2, 7.

В субботу, 12 октября, с 10:00 до 10:00 13 октября без водоснабжения останутся пермяки, живущие по адресам:

  • Василия Васильева, 1;
  • Гусарова, 20;
  • Баумана, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 27, 29, 29а, 31, 33;
  • Братьев Игнатовых, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а;
  • шоссе Космонавтов, 141;
  • Мира, 68б, 70в.

Оставить заявку на подвоз воды или сообщить об аварийной ситуации на сетях можно на электронную почту: [email protected].

Ранее Properm.ru писали о поручении главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту нарушения прав многодетных семей на проведение инженерных сетей и подключение к системе водоснабжение. А в Перми возбуждено уголовное дело из-за длительных отключений горячей воды минувшим летом.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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