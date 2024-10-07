Денис Буцаев: На РЭФ-2024 озвучили топ востребованных профессий в отрасли экологии

Согласно комментарию гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, к 2030 году экономика замкнутого цикла сможет сформировать около 93 тысяч прямых рабочих мест, а также дополнительные вакансии в смежных сферах. Глава РЭО предупреждает, что это должны быть специалисты, радеющие за свое дело, которые сейчас выступают на сессии РЭФ. Они представили перечень профессий, максимально востребованных в настоящее время. Речь идет об узких специалистах, таких как технологи, а также о рабочих профессиях, включая водителей мусоровозов. Как сообщает 56orb.ru, для создания нужного отрасли кадрового резерва РЭО объединился с высшими учебными заведениями и компаниями, чтобы основать консорциум. Буцаев подчеркнул, что молодое поколение имеет возможность обучаться в самых авторитетных вузах страны и в дальнейшем сделать успешную карьеру.