Денис Буцаев: На РЭФ-2024 озвучили топ востребованных профессий в отрасли экологии

Posted 7 октября, 18:38
Published 7 октября, 18:38
Modified 7 октября, 18:38
Updated 7 октября, 18:38
Такой комментарий прозвучал в ходе панельной сессии «Имидж и престиж профессий в сфере экономики замкнутого цикла» Российского экологического форума (РЭФ) со стороны экспертов отрасли. Сессия состоялась 7 октября в рамках Молодежного дня РЭФ-2024.
Согласно комментарию гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, к 2030 году экономика замкнутого цикла сможет сформировать около 93 тысяч прямых рабочих мест, а также дополнительные вакансии в смежных сферах. Глава РЭО предупреждает, что это должны быть специалисты, радеющие за свое дело, которые сейчас выступают на сессии РЭФ. Они представили перечень профессий, максимально востребованных в настоящее время. Речь идет об узких специалистах, таких как технологи, а также о рабочих профессиях, включая водителей мусоровозов. Как сообщает 56orb.ru, для создания нужного отрасли кадрового резерва РЭО объединился с высшими учебными заведениями и компаниями, чтобы основать консорциум. Буцаев подчеркнул, что молодое поколение имеет возможность обучаться в самых авторитетных вузах страны и в дальнейшем сделать успешную карьеру.
Замглавы акционерного общества «Корпорация Экополис» Илья Федоров включил в список самых нужных профессий отрасли обращения с ТКО юристов и инженеров. А заместитель гендиректора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова упомянула о проблемах, которые имеют отношение к престижу профессии водителя мусоровозов, рассказала о нужде в разнорабочих, главных технологов и руководителей разного уровня на открывающихся предприятиях. При этом замдиректора — глава экологических проектов ООО «НЭК» Ирина Степанычева отметила нехватку таких рабочих специальностей, как водители и сварщики, которые зачастую имеют внушительные зарплатные ожидания.
Кроме того, участники сессии узнали о мерах устранения вредоносных отходов производства. До конца 2030 года в России должны ликвидировать не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Руководитель пресс-службы ФГУП «ФЭО» Антонина Громова рассказала, что для решения таких задач необходимы самые разные специалисты — экологи, химики-технологи, инженеры, юристы, экономисты, пиарщики.