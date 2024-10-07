Дмитрий Махонин поручил проверить чиновников после пожара на нефтебазе в Осенцах

Posted 7 октября, 12:44
Published 7 октября, 12:44
Modified 7 октября, 12:47
Updated 7 октября, 12:47
После пожара на нефтебазе в Осенцах губернатор Дмитрий Махонин поручил проверить чиновников администрации Пермского округа. Должным лицам может грозить увольнение, пишет «В курсе.ру».
Пожар в промзоне Осенцов произошел в ночь на 4 октября. Загорелась частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м. По предварительным данным, промышленная база, ангары и автоцистерны располагались на территории нефтебазы незаконно, так как земельные участки там относятся к категории земель с видом разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства» и «Для благоустройства».
В понедельник, 7 октября, губернатор поручил провести служебную проверку действий чиновников, которые осуществляли земельный контроль в Осенцах. Виновным может грозить увольнение. Кроме того, Дмитрий Махонин поручил проверить земельные участки округа на предмет их использования по целевому назначению.
Более того, полномочия Пермского муниципального округа по управлению и распоряжению земельными участками могут быть переданы на краевой уровень. Рассмотреть такую возможность глава региона поручил краевому Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности.