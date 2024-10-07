Дмитрий Махонин поручил проверить чиновников после пожара на нефтебазе в Осенцах

Пожар в промзоне Осенцов произошел в ночь на 4 октября. Загорелась частная база по хранению нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м. По предварительным данным, промышленная база, ангары и автоцистерны располагались на территории нефтебазы незаконно, так как земельные участки там относятся к категории земель с видом разрешенного использования «Для сельскохозяйственного производства» и «Для благоустройства».