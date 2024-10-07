properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 03:54

Published 7 октября, 03:54

Modified 7 октября, 03:56

Updated 7 октября, 03:56

В Перми под угрозой закрытия единственная база отдыха для маломобильных людей

Единственная база отдыха для маломобильных людей в Перми может закрыться

7 октября 2024, 03:54
Фото: VK «Чистый бережок»

В Перми под угрозой закрытия единственная база отдыха для маломобильных людей

По словам директора Центра реабилитации инвалидов, власти Перми отказалась продлевать договор на размещение объектов в 2023 году.

База отдыха «Чистый бережок» в Перми может закрыться. Объект является единственным в городе, где обеспечен доступ для людей с ограниченными возможностями передвижения. Комплекс находится на ул. Трамвайная, 1б.

Директор Центра реабилитации инвалидов Андрей Дерюшев рассказал телеканалу «Ветта» о том, что городская администрация перманентно отказалась продлевать договор на размещение объектов на территории базы отдыха в прошлом году.

Причинами данного решения стали обнаруженные строительные материалы на участке, а также другие факторы. По словам Дерюшева, что в городе нет аналогичной площадки, где можно было бы также разместить здания, катамараны и сапы для инклюзивных тренировок.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае можно получить сертификат на приобретение путевок или компенсацию части стоимости путевки на детский отдых в лагерях палаточного типа.

Читайте также:
Такси для детей появилось в ПермиВласти Перми хотят ввести туристический налогКровлю административного здания около набережной Перми восстановят за 35 миллионов
#Пермь#Инвалиды#Городская администрация#Строительные материалы#Договор#База отдыха
Подпишитесь