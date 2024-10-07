Единственная база отдыха для маломобильных людей в Перми может закрыться

Posted 7 октября, 03:54
Published 7 октября, 03:54
Modified 7 октября, 03:56
Updated 7 октября, 03:56
База отдыха «Чистый бережок» в Перми может закрыться. Объект является единственным в городе, где обеспечен доступ для людей с ограниченными возможностями передвижения. Комплекс находится на ул. Трамвайная, 1б.
Директор Центра реабилитации инвалидов Андрей Дерюшев рассказал телеканалу «Ветта» о том, что городская администрация перманентно отказалась продлевать договор на размещение объектов на территории базы отдыха в прошлом году.
Причинами данного решения стали обнаруженные строительные материалы на участке, а также другие факторы. По словам Дерюшева, что в городе нет аналогичной площадки, где можно было бы также разместить здания, катамараны и сапы для инклюзивных тренировок.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае можно получить сертификат на приобретение путевок или компенсацию части стоимости путевки на детский отдых в лагерях палаточного типа.