«Инфофорум-Прикамье» объединил участников из 30 регионов России и Республики Беларусь

Posted 7 октября, 12:01
Published 7 октября, 12:01
Modified 7 октября, 12:03
Updated 7 октября, 12:03
В Перми состоялась шестая Межрегиональная конференция по информационной безопасности в Приволжском федеральном округе «Инфофорум-Прикамье». В событии участвовали более 300 представителей бизнеса, компаний-разработчиков, промышленных предприятий и органов власти из 30 регионов России и Республики Беларусь. Мероприятие прошло на площадке технопарка Morion Digital, сообщают в пресс-службе Мининформразвития и связи Пермского края.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил в приветственном слове, что Пермский край достиг значительного прогресса в организации единого цифрового контура в региональной системе здравоохранения, в который включены все государственные медицинские организации. Подобная работа идет и в сфере образования — во всех школах установлена контент-фильтрация, ограничивающая работу нежелательных сайтов.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что около 40% российских компаний как минимум раз в месяц подвергаются атакам хакеров. Задача властей — помочь всем компаниям адаптироваться под новые требования законодательства, чтобы избежать причинения вреда объектам критической инфраструктуры.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал об участии в формировании правовых основ для регулирования сферы кибербезопасности на международном уровне. На площадке ООН отмечена важность формирования механизмов сотрудничества и укрепления доверия между государствами для согласования параметров глобального реестра контактных пунктов для обмена информацией о кибератаках. Создать реестр предложила Россия. Важным ресурсом для информбезопасности россиян являются госпаблики, что позволяют органам власти распространять важные сведения, выстраивать диалог с жителями и оперативно опровергать фейки. С начала года было обнаружено 2,9 тыс. фейков, число их копий составило 5,5 млн единиц.
Актуален и вопрос развития кадрового потенциала. Сейчас в Прикамье по программам ИТ-направлений обучается около 2,6 тыс. студентов в шести вузах и 5 тыс. 680 человек — в 18 колледжах и техникумах.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:
— Мы готовы расширять контрольные цифры приема, но для этого нам нужен запрос от самих компаний на подготовку кадров, заключение целевых договоров и взаимодействие с учебными заведениями.
Правительство Пермского края оснащает мастерские и закупает оборудование в ходе нацпроекта «Образование». Кроме того, в Прикамье планируется открыть Центр компетенций для сотрудников органов власти и подведомственных учреждений. Его появление упростит переход сотрудников на отечественный софт и повысит их цифровые компетенции, отметил первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Хорошев.
На площадке «Инфофорум-Прикамье» состоялся Чемпионат по информационной безопасности, открытый урок цифровой грамотности, II Съезд координаторов партнеров проекта «Цифровая Россия», специальная секция от АНО «Диалог» о роли госпабликов в критической инфраструктуре, а также выставка «КиберЭКСПО». Организатором форума стала Ассоциация Национального форума информационной безопасности «Инфофорум» при поддержке комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и правительства Пермского края.