«Инфофорум-Прикамье» объединил участников из 30 регионов России и Республики Беларусь

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал об участии в формировании правовых основ для регулирования сферы кибербезопасности на международном уровне. На площадке ООН отмечена важность формирования механизмов сотрудничества и укрепления доверия между государствами для согласования параметров глобального реестра контактных пунктов для обмена информацией о кибератаках. Создать реестр предложила Россия. Важным ресурсом для информбезопасности россиян являются госпаблики, что позволяют органам власти распространять важные сведения, выстраивать диалог с жителями и оперативно опровергать фейки. С начала года было обнаружено 2,9 тыс. фейков, число их копий составило 5,5 млн единиц.