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Posted 7 октября, 10:42

Published 7 октября, 10:42

Modified 7 октября, 10:44

Updated 7 октября, 10:44

Из-за насекомых приставы на два месяца приостановили работу кафе в Кудымкаре

Из-за насекомых в Прикамье закрыли кафе с шаурмой

7 октября 2024, 10:42
Фото: kandinsky

Из-за насекомых приставы на два месяца приостановили работу кафе в Кудымкаре

Сюжет
Приставы
В заведении не было туалетов и холодильников.

В Кудымкаре судебные приставы на два месяца приостановили работу закусочной «Шаурма Doner 59» за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В кафе нашли насекомых, зато не нашли холодильников и туалетов, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Внеплановую проверку в заведении провел Роспотребнадзор. Специалисты ведомства выяснили, что в кафе нет холодильного оборудования, маркировок на сырье и туалетов для посетителей. Кроме того, у сотрудников закусочной нет медкнижек, а переодеваются они вблизи производства, там же складывают верхнюю одежду. В помещении же водятся насекомые.

«Разбирая заявление представителей надзорного органа, судом было учтено, что выявленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Ответчику назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 60 суток», — говорят в УФССП. Работники ведомства будут на протяжении всего срока административного наказания проверять сохранность наложенных пломб.

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