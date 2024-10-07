Из-за насекомых в Прикамье закрыли кафе с шаурмой

Posted 7 октября, 10:42
Published 7 октября, 10:42
Modified 7 октября, 10:44
Updated 7 октября, 10:44
В Кудымкаре судебные приставы на два месяца приостановили работу закусочной «Шаурма Doner 59» за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В кафе нашли насекомых, зато не нашли холодильников и туалетов, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
Внеплановую проверку в заведении провел Роспотребнадзор. Специалисты ведомства выяснили, что в кафе нет холодильного оборудования, маркировок на сырье и туалетов для посетителей. Кроме того, у сотрудников закусочной нет медкнижек, а переодеваются они вблизи производства, там же складывают верхнюю одежду. В помещении же водятся насекомые.
«Разбирая заявление представителей надзорного органа, судом было учтено, что выявленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Ответчику назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 60 суток», — говорят в УФССП. Работники ведомства будут на протяжении всего срока административного наказания проверять сохранность наложенных пломб.