Из-за насекомых в Прикамье закрыли кафе с шаурмой

Внеплановую проверку в заведении провел Роспотребнадзор. Специалисты ведомства выяснили, что в кафе нет холодильного оборудования, маркировок на сырье и туалетов для посетителей. Кроме того, у сотрудников закусочной нет медкнижек, а переодеваются они вблизи производства, там же складывают верхнюю одежду. В помещении же водятся насекомые.