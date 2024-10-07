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Posted 7 октября, 06:46

Published 7 октября, 06:46

Modified 7 октября, 07:05

Updated 7 октября, 07:05

В Пермском крае в ночь на 7 октября засняли северное сияние

Минувшей ночью северное сияние засняли в Пермском крае

7 октября 2024, 06:46
Фото: Юрий Жарков

В Пермском крае в ночь на 7 октября засняли северное сияние

Атмосферное явление заметили в Чайковском.

В Пермском крае в ночь на 7 октября засняли северное сияние. Фотографии, сделаные в Чайковском, появились в соцсетях.

Как отмечают эксперты из астроклуба «Телескоп», примерно с 1:00 до 4:00 по московскому времени сегодня началось сияние не только в северных, но и в средних широтах.

«В таких странах как Исландия, Гренландия и Канада начинается световое шоу так как там только наступает ночь, а у нас уже утро. Если активность сохранится, то в следующий вечер и ночь можно будет наблюдать за Северным сиянием», — отмечают астрономы.

13 сентября, с 00:00 до 1:00, пермяки наблюдали северное сияние. Отблески были видны в разных районах города и региона.

#Пермь#Природа#Северное сияние
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