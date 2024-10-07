На архитектурную подсветку в Перми краевые власти выделят еще один миллиард

Posted 7 октября, 03:28
Published 7 октября, 03:28
Modified 7 октября, 03:30
Updated 7 октября, 03:30
В ближайшие два года планируется выделить дополнительно 1,08 млрд рублей на установку архитектурной подсветки на фасадах административных и жилых зданий Перми. Информация об этом содержится в пояснительной записке к проекту бюджета Прикамья на период 2025–2027 годов.
Согласно документу, на эти цели в 2025 году планируется выделить 419,61 млн рублей, а в 2026 году — 661,84 млн рублей. Работы по установке архитектурной подсветки в Перми запланированы в рамках подготовки к 300-летию города.
Финансирование проекта предполагается из краевого бюджета (95% от общей стоимости проекта) совместно с муниципальным финансированием. Ранее сообщалось, что к 300-летию региональной столицы в Перми было оборудовано архитектурной подсветкой 93 здания.