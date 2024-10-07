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Posted 7 октября, 03:28

Published 7 октября, 03:28

Modified 7 октября, 03:30

Updated 7 октября, 03:30

Власти Пермского края выделят еще миллиард на архитектурную подсветку в Перми

На архитектурную подсветку в Перми краевые власти выделят еще один миллиард

7 октября 2024, 03:28
Фото: properm.ru

Власти Пермского края выделят еще миллиард на архитектурную подсветку в Перми

В 2025 году на эти цели будет направлено 419,61 млн рублей, а в 2026 году — 661,84 млн рублей

В ближайшие два года планируется выделить дополнительно 1,08 млрд рублей на установку архитектурной подсветки на фасадах административных и жилых зданий Перми. Информация об этом содержится в пояснительной записке к проекту бюджета Прикамья на период 2025–2027 годов.

Согласно документу, на эти цели в 2025 году планируется выделить 419,61 млн рублей, а в 2026 году — 661,84 млн рублей. Работы по установке архитектурной подсветки в Перми запланированы в рамках подготовки к 300-летию города.

Финансирование проекта предполагается из краевого бюджета (95% от общей стоимости проекта) совместно с муниципальным финансированием. Ранее сообщалось, что к 300-летию региональной столицы в Перми было оборудовано архитектурной подсветкой 93 здания.

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#Пермь#Бюджет#300-летие города#Архитектурная подсветка
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