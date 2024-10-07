На архитектурную подсветку в Перми краевые власти выделят еще один миллиард

В ближайшие два года планируется выделить дополнительно 1,08 млрд рублей на установку архитектурной подсветки на фасадах административных и жилых зданий Перми. Информация об этом содержится в пояснительной записке к проекту бюджета Прикамья на период 2025–2027 годов.