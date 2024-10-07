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Posted 7 октября, 06:30

Published 7 октября, 06:30

Modified 7 октября, 06:32

Updated 7 октября, 06:32

Определены лучшие пловцы Пермского края

Определены лучшие пловцы Пермского края

7 октября 2024, 06:30
Фото: пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“
В Перми подвели итоги Чемпионата Пермского края по плаванию, который проходил со 2 по 4 октября. В рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ поддержал проведение соревнований.

Лидерами по числу золотых медалей стали: Кира Манохина (Пермь) и Кирилл Панцырев (Пермь) — по семь золотых медалей; Дарья Копылова (Оса) — шесть первых мест.

234 спортсмена в составе 20 команд приехали на Чемпионат из 12 территорий края. За три дня они разыграли 56 комплектов наград и поборолись за право представлять регион на состязаниях Приволжского федерального округа, которые пройдут в Саранске с 25 по 28 октября 2024 года.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“, президент ОО „Федерация плавания Пермского края“:

Количество занимающихся плаванием в крае постоянно растет, потому что увеличивается число бассейнов. В этот раз представлено уже 20 клубов. Мы видим все больше молодых, сильных, подающих надежды талантливых спортсменов. Представители края теперь чаще попадают в основной состав сборной России. Я уверен, эта тенденция сохранится.

Дарья Копылова, мастер спорта, «Академия ИВС» (Оса), победитель соревнований на дистанциях 50, 100 и 200 метров баттерфляем, 100 метров брассом, 200 и 400 метров комплексным плаванием:

Своим результатом я довольна. Сейчас важно было просто занять первое место, так как эти соревнования проходные. Я готовлюсь на «Резерв России» в октябре. Вот там уже буду работать на результат. Моя цель — попасть в финал, а значит, отобраться в сборную России. На данный момент мое самое большое достижение — на всероссийских соревнованиях я поднялась с шестого на четвертое место. В этом году цель — залезть в тройку призеров.

Организаторами Чемпионата Пермского края по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия».

Золотые медали Чемпионата завоевали:

50 м (вольный стиль) — Кирилл Панцырев (Пермь), Кира Манохина (Пермь)

100 м (вольный стиль) — Кирилл Панцырев (Пермь), Кира Манохина (Пермь)

200 м (вольный стиль) — Руслан Садыков (Краснокамск), Екатерина Сорокина (Краснокамск)

400 м (вольный стиль) — Руслан Садыков (Краснокамск), Екатерина Сорокина (Краснокамск)

800 м (вольный стиль) — Руслан Садыков (Краснокамск), Екатерина Сорокина (Краснокамск)

1500 м (вольный стиль) — Руслан Садыков (Краснокамск), Екатерина Сорокина (Краснокамск)

50 м (на спине) — Кирилл Панцырев (Пермь), Кира Манохина (Пермь)

100 м (на спине) — Кирилл Панцырев (Пермь), Кира Манохина (Пермь)

200 м (на спине) — Артем Колышкин (Пермь), Анна Салихова (Пермь)

50 м (брасс) — Антон Ястребков (Пермь), Анастасия Катаева (Березники), Полина Аникина (Пермь)

100 м (брасс) — Тимофей Тестов (Пермь), Дарья Копылова (Оса)

200 м (брасс) — Тимофей Тестов (Пермь), Анастасия Катаева (Березники)

50 м (баттерфляй) — Тимофей Пермяков (Пермь), Дарья Копылова (Оса)

100 м (баттерфляй) — Тимофей Исаев (Пермь), Дарья Копылова (Оса)

200 м (баттерфляй) — Виталий Маев (Березники), Дарья Копылова (Оса)

200 м (комплексное плавание) — Владимир Сунцов (Губаха), Дарья Копылова (Оса)

400 м (комплексное плавание) — Тимофей Тестов (Пермь), Дарья Копылова (Оса)

Эстафета 4×50 метров (вольный стиль) — Кирилл Панцырев, Данил Гусев, Георгий Курганов, Артем Колышкин (Пермь), Кира Манохина, Варвара Алферова, Татьяна Вольская, Ева Ушакова (Пермь).

Смешанная эстафета 4×50 метров (комплексное плавание) — Кирилл Панцырев, Артем Спасин, Кира Манохина, Ева Ушакова (Пермь).

Смешанная эстафета 4×50 метров (вольный стиль) — Кирилл Панцырев, Данил Гусев, Кира Манохина, Ева Ушакова (Пермь).

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