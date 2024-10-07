Определены лучшие пловцы Пермского края

Своим результатом я довольна. Сейчас важно было просто занять первое место, так как эти соревнования проходные. Я готовлюсь на «Резерв России» в октябре. Вот там уже буду работать на результат. Моя цель — попасть в финал, а значит, отобраться в сборную России. На данный момент мое самое большое достижение — на всероссийских соревнованиях я поднялась с шестого на четвертое место. В этом году цель — залезть в тройку призеров.