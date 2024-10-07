Пермский блогер станет участником шоу пермской актрисы на федеральном канале

Телеканал ТНТ в рамках шоу «Первые на деревне» отправляет звёзд соцсетей на перевоспитание в деревню, «чтобы спустить их с небес на землю и показать реальную жизнь многих людей, которые зарабатывают себе на жизнь тяжёлым трудом и не бросают денег на ветер». Формат проекта разработан командой телеканала. Ведущие проекта — актриса Марина Федункив, а также блогер Женя Искандарова.