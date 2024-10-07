Пермский блогер станет участником шоу пермской актрисы на федеральном канале

Posted 7 октября, 13:15
Published 7 октября, 13:15
Modified 7 октября, 13:17
Updated 7 октября, 13:17
Блогер и актер из Перми Андрей Савочкин примет участие в телешоу «Первые на деревне», которое ведет пермская актриса Марина Федункив. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
В новом выпуске участников ждут челленджи, а также приход новенького — одного из популярных блогеров пермяка Андрея Савочкина. Участникам предстоит пройти несколько испытаний: самым незабываемым из них стало то, где ребята выступили в роли навозных сомелье, сообщают авторы шоу. Выпуск с участием пермского блогера выйдет 7 октября.
Телеканал ТНТ в рамках шоу «Первые на деревне» отправляет звёзд соцсетей на перевоспитание в деревню, «чтобы спустить их с небес на землю и показать реальную жизнь многих людей, которые зарабатывают себе на жизнь тяжёлым трудом и не бросают денег на ветер». Формат проекта разработан командой телеканала. Ведущие проекта — актриса Марина Федункив, а также блогер Женя Искандарова.
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