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Posted 7 октября, 12:04

Published 7 октября, 12:04

Modified 7 октября, 12:06

Updated 7 октября, 12:06

Пермяков предупреждают о сильном дожде и тумане

Пермяков предупреждают о резком ухудшении погодных условий

7 октября 2024, 12:04
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Пермяков предупреждают о сильном дожде и тумане

К особенной бдительности призывают водителей.

Госавтоинспекция Перми обращает внимание участников дорожного движения на резкое ухудшение погодных условий. Уже сегодня вечером в Перми ожидается сильный дождь, а ночью и утром 8 октября местами ожидается туман.

Как отмечают специалисты службы, водителям следует быть крайне внимательными на дороге, выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких манёвров, опасных обгонов и перестроений, особенно это касается водителей, не имеющих достаточного опыта управления.

Пешеходы должны помнить, что для перехода дороги следует выбирать регулируемые перекрёстки и пешеходные переходы, в темное время суток выбирать освещённые участки дорог и иметь на одежде световозвращающие элементы.

Всех участников движения просят не терять бдительности и быть внимательными на дорогах.

В понедельник 7 октября в Пермском крае также прогнозировались неблагоприятные метеорологические явления, предупреждает краевое Управление МЧС.

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#Общество#Пермь#Прогноз#Неблагоприятные метеоусловия
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