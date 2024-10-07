Пермяков предупреждают о резком ухудшении погодных условий

Posted 7 октября, 12:04
Published 7 октября, 12:04
Modified 7 октября, 12:06
Updated 7 октября, 12:06
Госавтоинспекция Перми обращает внимание участников дорожного движения на резкое ухудшение погодных условий. Уже сегодня вечером в Перми ожидается сильный дождь, а ночью и утром 8 октября местами ожидается туман.
Как отмечают специалисты службы, водителям следует быть крайне внимательными на дороге, выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких манёвров, опасных обгонов и перестроений, особенно это касается водителей, не имеющих достаточного опыта управления.
Пешеходы должны помнить, что для перехода дороги следует выбирать регулируемые перекрёстки и пешеходные переходы, в темное время суток выбирать освещённые участки дорог и иметь на одежде световозвращающие элементы.
Всех участников движения просят не терять бдительности и быть внимательными на дорогах.
В понедельник 7 октября в Пермском крае также прогнозировались неблагоприятные метеорологические явления, предупреждает краевое Управление МЧС.