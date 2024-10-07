Поставщик больничного питания получил штраф за взятку главврачу в Перми

Posted 7 октября, 12:36
Published 7 октября, 12:36
Modified 7 октября, 12:38
Updated 7 октября, 12:38
Мировой судья судебного участка № 3 Индустриального судебного района вынес штраф в размере 500 тыс. рублей пермскому поставщику лечебного питания. Как стало известно Properm.ru, речь идет об ООО «Элиона», организация признана виновной во взятке в 50 тыс. рублей бывшему главному врачу краевого онкодиспансера Максиму Мезенцеву.
Речь идет о событиях 2019 года, когда бухгалтер Марина Юмина передала подарочные карты руководителю медицинского учреждения. Взятка предназначалась для заключения договора по поставке питания для больницы. Если ранее штраф был назначен Юминой как посреднику, то в этот раз суд рассматривал дело в отношении ООО. В результате организации также было назначено наказание в размере полумиллиона рублей.
В 2022 году Индустриальный районный суд приговорил руководителя «Элионы» Эльфиру Кузьмину к штрафу в 450 тыс. рублей за попытку дать взятку заместителю главного врача детской больницы им. Павла Пичугина. При этом по делам, связанным с пищеблоком «Айболит» в Чайковской ЦГБ продолжаются многомиллионные споры в арбитражном суде.