Поставщик больничного питания получил штраф за взятку главврачу в Перми

Речь идет о событиях 2019 года, когда бухгалтер Марина Юмина передала подарочные карты руководителю медицинского учреждения. Взятка предназначалась для заключения договора по поставке питания для больницы. Если ранее штраф был назначен Юминой как посреднику, то в этот раз суд рассматривал дело в отношении ООО. В результате организации также было назначено наказание в размере полумиллиона рублей.