Прикамскому экс-министру суд смягчил наказание

Posted 7 октября, 15:38
Published 7 октября, 15:38
Modified 7 октября, 15:40
Updated 7 октября, 15:40
Соликамский городской суд удовлетворил ходатайство бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева о замене вида наказания. Колонию строгого режима суд заменил на принудительные работы, сообщает «РБК-Пермь».
Если решение вступит в законную силу, то господин Закиев будет переведен в исправительный центр.
Соликамский городской суд в феврале отказал Закиеву в замене неотбытой части наказания в колонии строгого режима на принудительные работы. Это решение он пытался оспорить в Пермском краевом суде, но в середине января 2024 года ему было отказано.
Бывший высокопоставленный чиновник, по информации журналиста Properm.ru, после вступления приговора по уголовному делу в мае 2019 года был этапирован в Соликамск, в ИК-1, расположенной на одной территории с «Белым лебедем» (ИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю).
Из материалов дела известно, что его адвокат Ольга Зубкова в жалобе просила смягчить своему доверителю наказание, поскольку он уже отбыл половину назначенного срока и может получить условно-досрочное освобождение в соответствии со ст. 80 УК РФ. По информации журналиста Properm.ru, материалы своего уголовного дела для подготовки прошения Закиев запрашивал еще в начале прошлого года. Материалы поступили в Соликамский в сентябре 2023 года.
В ходатайстве защита Закиева уточняла, что бывший чиновник имеет поощрения от администрации колонии, освоил рабочую специальность и работает на производстве. В колонии есть швейный, мебельный, сувенирный и швейный цеха.
Администрация колонии в отзыве на ходатайство об УДО указала, что Закиев отбывает наказание с 2019 года, но на путь исправления встал только перед возможностью получить УДО — в 2021 году. До этого он получал взыскания за плохое поведение, одно из них на момент подачи ходатайства погашено не было, это взыскание Закиев сейчас также обжалует. Один раз за ненадлежащее поведение — он воспользовался телефоном уже в 2023 году — Закиев был водворен в штрафной изолятор.
29 мая 2019 года чиновника приговорили к 8,5 годам заключения в колонии строгого режима. По версии следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года от представителя «Мостострой-12» министр получил в качестве взятки 8,4 млн рублей. Предполагается, что за разницу в стоимости Закиев обещал оказать содействие компании в победе на аукционе на выполнение работ по строительству дорожного обхода Чусового.
Алмаз Закиев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Свою вину экс-чиновник не признал, но обжаловать приговор не смог.
С августа 2001 года Алмаз Закиев возглавлял ГБУ «Управление автомобильных дорог Тюменской области». С 11 ноября 2014 года назначен на должность и. о. министра транспорта Пермского края. 12 февраля 2015 года назначен на пост министра транспорта Пермского края. 27 октября 2016 года отстранен от должности.