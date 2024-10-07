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Posted 7 октября, 04:36

Published 7 октября, 04:36

Modified 7 октября, 04:38

Updated 7 октября, 04:38

В Прикамье сегодня похоронят погибшего в ходе СВО Илью Пермякова

Сегодня в Нытвенском округе простятся с погибшим в ходе СВО мотострелком

7 октября 2024, 04:36
Фото: 1MI

В Прикамье сегодня похоронят погибшего в ходе СВО Илью Пермякова

Сюжет
Военная операция на Украине
Илья Пермяков погиб два месяца назад.

Сегодня в посёлке Уральский простятся с погибшим в ходе СВО Ильей Пермяковым. Об этом сообщает администрация Нытвенского городского округа в своем паблике.

Рядовой Илья Пермяков служил стрелком в мотострелковом подразделении. Погиб 9 августа 2024 года. Других подробностей службы и гражданской жизни погибшего чиновники не приводят.

Церемония прощания начнется сегодня, 7 октября, с 10:00 в фойе Дворца культуры и спорта по адресу п. Уральский, ул. Набережная, 23, гражданская панихида — в 11:00.

В Кудымкаре 5 октября простились с 46-летним уроженцем города Николаем Бушуевым, погибшим в ходе СВО.

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#Военная операция на Украине#Сво
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