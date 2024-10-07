Сегодня в Нытвенском округе простятся с погибшим в ходе СВО мотострелком

Posted 7 октября, 04:36
Published 7 октября, 04:36
Modified 7 октября, 04:38
Updated 7 октября, 04:38
Сегодня в посёлке Уральский простятся с погибшим в ходе СВО Ильей Пермяковым. Об этом сообщает администрация Нытвенского городского округа в своем паблике.
Рядовой Илья Пермяков служил стрелком в мотострелковом подразделении. Погиб 9 августа 2024 года. Других подробностей службы и гражданской жизни погибшего чиновники не приводят.
Церемония прощания начнется сегодня, 7 октября, с 10:00 в фойе Дворца культуры и спорта по адресу п. Уральский, ул. Набережная, 23, гражданская панихида — в 11:00.
В Кудымкаре 5 октября простились с 46-летним уроженцем города Николаем Бушуевым, погибшим в ходе СВО.