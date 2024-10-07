Следователи проводят проверку после отключения отопления и света в Красновишерске

В ночь на 4 октября центральная часть города осталась без света из-за повреждения на кабельной линии. В пресс-службе администрации городского округа сообщали, что авария была устранена поздно вечером в этот же день. Кроме того, 25 сентября глава округа Евгений Верещагин писал в соцсети «ВКонтакте», что возникла проблема в старте отопительного сезона — он должен был начаться 19 сентября. Однако бригады выявили ряд дефектов на тепловых сетях, и в итоге отопление дали местным жителям на неделю позже.