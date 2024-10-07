Следователи проводят проверку после отключения отопления и света в Красновишерске

Posted 7 октября, 11:39
Published 7 октября, 11:39
Modified 7 октября, 11:41
Updated 7 октября, 11:41
Следователи начали проверку после аварии на электросетях и проблем с запуском отопления в Красновишерске. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили URA.ru в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
В ночь на 4 октября центральная часть города осталась без света из-за повреждения на кабельной линии. В пресс-службе администрации городского округа сообщали, что авария была устранена поздно вечером в этот же день. Кроме того, 25 сентября глава округа Евгений Верещагин писал в соцсети «ВКонтакте», что возникла проблема в старте отопительного сезона — он должен был начаться 19 сентября. Однако бригады выявили ряд дефектов на тепловых сетях, и в итоге отопление дали местным жителям на неделю позже.
Коммунальные ЧП не редкость для Пермского края: в конце сентября без горячей воды и тепла в Соликамске остался микрорайон Клестовка. А жители Лысьвы жалуются в соцсетях на ржавую воду из-под крана.