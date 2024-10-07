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Posted 7 октября, 11:39

Published 7 октября, 11:39

Modified 7 октября, 11:41

Updated 7 октября, 11:41

Следователи проводят проверку по факту отключения тепла и света в Красновишерске

Следователи проводят проверку после отключения отопления и света в Красновишерске

7 октября 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney

Следователи проводят проверку по факту отключения тепла и света в Красновишерске

Сюжет
Коммунальный рай
Отопительный сезон в городе начался с опозданием на неделю

Следователи начали проверку после аварии на электросетях и проблем с запуском отопления в Красновишерске. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили URA.ru в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

В ночь на 4 октября центральная часть города осталась без света из-за повреждения на кабельной линии. В пресс-службе администрации городского округа сообщали, что авария была устранена поздно вечером в этот же день. Кроме того, 25 сентября глава округа Евгений Верещагин писал в соцсети «ВКонтакте», что возникла проблема в старте отопительного сезона — он должен был начаться 19 сентября. Однако бригады выявили ряд дефектов на тепловых сетях, и в итоге отопление дали местным жителям на неделю позже.

Коммунальные ЧП не редкость для Пермского края: в конце сентября без горячей воды и тепла в Соликамске остался микрорайон Клестовка. А жители Лысьвы жалуются в соцсетях на ржавую воду из-под крана.

«Сколько можно издеваться?» В Пермском крае без электричества остался целый город
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Следователи#Отопление#Красновишерск
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