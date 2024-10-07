Стало известно, как выглядит внутри строящийся в центре Перми пятизвездочный отель

Posted 7 октября, 09:27
Published 7 октября, 09:27
Modified 7 октября, 09:34
Updated 7 октября, 09:34
В сети появились фото строящегося в центре Перми пятизвездочного отеля Radisson. Их в своем телеграм-канале выложил мэр Эдуард Соснин.
«Сейчас отель проходит необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию, проведены работы по благоустройству прилегающей территории, завершены работы в номерном фонде — часть из помещений в формате предчистовой отделки, их оформит оператор гостиницы в корпоративном стиле», — пишет градоначальник.
В гостинице будет 156 номеров, в их числе — президентский номер. Также там будут SPA-комплекс с фитнес-залом и джакузи и гриль-ресторан Stoke.