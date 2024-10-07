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Posted 7 октября, 09:27

Published 7 октября, 09:27

Modified 7 октября, 09:34

Updated 7 октября, 09:34

Появились фото из строящегося в центре Перми пятизвездочного отеля Radisson

Стало известно, как выглядит внутри строящийся в центре Перми пятизвездочный отель

7 октября 2024, 09:27
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина

Появились фото из строящегося в центре Перми пятизвездочного отеля Radisson

Завершены работы в номерном фонде.

В сети появились фото строящегося в центре Перми пятизвездочного отеля Radisson. Их в своем телеграм-канале выложил мэр Эдуард Соснин.

«Сейчас отель проходит необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию, проведены работы по благоустройству прилегающей территории, завершены работы в номерном фонде — часть из помещений в формате предчистовой отделки, их оформит оператор гостиницы в корпоративном стиле», — пишет градоначальник.

В гостинице будет 156 номеров, в их числе — президентский номер. Также там будут SPA-комплекс с фитнес-залом и джакузи и гриль-ресторан Stoke.

Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина
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