Учёные выяснили, что помогло муравьям выращивать грибы

Posted 7 октября, 07:47
Published 7 октября, 07:47
Modified 7 октября, 07:47
Updated 7 октября, 07:47
Портал newkhakasiya.online сообщает, что учёные исследовали генетические данные большого количества видов грибов и муравьев и выяснили, когда муравьи начали целенаправленно выращивать грибы. Научная работа, посвященная этому, была опубликована в журнале Science.
Ученые, сравнив данные о сотнях видов грибов и муравьев, выяснили, что таким видом сельского хозяйства насекомые заинтересовались, когда астероид, уничтоживший динозавров, поднял такое количество пыли, что растения испытывали трудности с фотосинтезом, вследствие чего почти половина всех их видов вымерла. Однако грибы получили большое количество пищи из гниющих растений, и муравьям пришлось перейти на грибное меню.
Насекомые использовали даже достаточно продвинутые методы. Во время резкого похолодания, которое случилось 27 миллионов лет назад, некоторые виды муравьев сменили место обитания и принесли на новую территорию грибы. Изолированные от предков грибы не смогли бы выжить в новом климате, если бы муравьи не заботились о них.
Исследователи отмечают, что муравьи одомашнили грибы так же, как люди стали возделывать сельскохозяйственные культуры. Ученые считают, что человечеству есть чему поучиться у насекомых, ведь они освоили сельское хозяйство раньше нас.