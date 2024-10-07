Учёные выяснили, что помогло муравьям выращивать грибы

Насекомые использовали даже достаточно продвинутые методы. Во время резкого похолодания, которое случилось 27 миллионов лет назад, некоторые виды муравьев сменили место обитания и принесли на новую территорию грибы. Изолированные от предков грибы не смогли бы выжить в новом климате, если бы муравьи не заботились о них.