«Уралхим» создал уникальный арт-объект в Березниках

Posted 7 октября, 09:48
Published 7 октября, 09:48
Modified 7 октября, 09:50
Updated 7 октября, 09:50
На территории филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ появился арт-объект, созданный в рамках масштабного проекта в области уличного искусства „#ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому“.
Мурал «Уралхима» в Березниках занимает площадь торца здания учебного центра с первого по четвертый этаж. Рисунок сопровождается изображениями цветов, колосьев и плодов, которые выращиваются благодаря удобрениям Группы.
Масштабный арт-объект на тему продовольственной безопасности придуман и спроектирован совместно с творческой группой во главе с пермским художником-иллюстратором Вячеславом Каменских (Вячеслав Moff).
Цель арт-коллаборации — рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным языком уличного искусства, создать объединяющие смыслы для сотрудников Группы «Уралхим» и жителей регионов, а также способствовать развитию кросс-культурных связей между сообществами на всей географии присутствия Компании.
Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:
— Мы рады, что на «Азоте» появилось такое масштабное произведение искусства. Через яркие образы получилось раскрыть миссию «Уралхима» «Мир без голода» и показать, что работа на березниковском предприятии не просто интересная, но и важная для решения глобальной проблемы голода. Мурал станет узнаваемым образом и украшением нашего предприятия.