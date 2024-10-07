«Уралхим» создал уникальный арт-объект в Березниках

— Мы рады, что на «Азоте» появилось такое масштабное произведение искусства. Через яркие образы получилось раскрыть миссию «Уралхима» «Мир без голода» и показать, что работа на березниковском предприятии не просто интересная, но и важная для решения глобальной проблемы голода. Мурал станет узнаваемым образом и украшением нашего предприятия.