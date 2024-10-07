В Мотовилихе отреставрируют здание «Горного хрусталя»

Изначальная цель фабрики-кухни как учреждения — облегчить положение работающих женщин и обеспечить питание заводчан и жителей района. На рубеже 1960–70-х годов, когда на повестке дня стояли совсем другие задачи, здесь открылся ресторан «Горный хрусталь». Здание впоследствии являлось одним из крупнейших активов Вадима Юсупова — бенефициара группы компаний «Виват», обанкротившейся несколько лет назад. В здании работал ночной клубы, ресторан и караоке-бар.