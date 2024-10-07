В Мотовилихе отреставрируют здание «Горного хрусталя»

Posted 7 октября, 09:20
Published 7 октября, 09:20
Modified 7 октября, 09:22
Updated 7 октября, 09:22
В Перми отреставрируют здание ТРЦ «Горный хрусталь» на ул. Уральской, 85 в Мотовилихинском районе. В документе на сайте госинспекции по охране объектов культурного наследия отмечается, что научно-проектная документация «Фабрики-кухни» получила положительное заключение историко-культурной экспертизы.
Во время реставрации южный фасад «Горного хрусталя» очистят от штукатурки, плитку уберут со стен. Необходимо будет обработать цокольную часть от биологических поражений, заделать ненужные отверстия в стенах, оштукатурить фасад, наружные оконные откосы. Для окраски стен хотят использовать серый цвет.
Изначальная цель фабрики-кухни как учреждения — облегчить положение работающих женщин и обеспечить питание заводчан и жителей района. На рубеже 1960–70-х годов, когда на повестке дня стояли совсем другие задачи, здесь открылся ресторан «Горный хрусталь». Здание впоследствии являлось одним из крупнейших активов Вадима Юсупова — бенефициара группы компаний «Виват», обанкротившейся несколько лет назад. В здании работал ночной клубы, ресторан и караоке-бар.