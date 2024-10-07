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Posted 7 октября, 03:11

Published 7 октября, 03:11

Modified 7 октября, 03:13

Updated 7 октября, 03:13

Власти Перми хотят поднять налоги на дорогие земельные участки и недвижимость

В Перми могут поднять налоги на дорогую землю и недвижимость

7 октября 2024, 03:11
Фото: Изображение Midjourney

Власти Перми хотят поднять налоги на дорогие земельные участки и недвижимость

Сюжет
Налоги
Первое повышение ставки налога планируется в 2025 году.

Власти Перми планируют с 2025 года повысить ставку земельного налога для дорогостоящих участков с 0,3% до 1,5%, сообщает «Ъ-Прикамье». Планируется поэтапное увеличение ставки налога на имущество физических лиц для объектов недвижимости с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей с текущих 2,0% до 2,5%.

Прогнозируется, что в 2026 году ставка достигнет 2,1%, в 2027 году — 2,2%, в 2029 году — 2,3%, в 2030 году — 2,4% и в 2031 году — 2,5%. В администрации краевой столицы изданию подтвердили, что изменение налоговых ставок действительно планируется. При этом, об объеме дополнительных доходов бюджета, предполагаемых в результате пересмотра ставок, в мэрии не уточнили.

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