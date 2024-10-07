В Перми могут поднять налоги на дорогую землю и недвижимость

Прогнозируется, что в 2026 году ставка достигнет 2,1%, в 2027 году — 2,2%, в 2029 году — 2,3%, в 2030 году — 2,4% и в 2031 году — 2,5%. В администрации краевой столицы изданию подтвердили, что изменение налоговых ставок действительно планируется. При этом, об объеме дополнительных доходов бюджета, предполагаемых в результате пересмотра ставок, в мэрии не уточнили.