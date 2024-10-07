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Posted 7 октября, 16:41

Published 7 октября, 16:41

Modified 7 октября, 16:43

Updated 7 октября, 16:43

В Перми с 8 по 12 октября будут работать три мобильных пункта вакцинации

В Перми на неделе работают три мобильных пункта вакцинации

7 октября 2024, 16:41
Фото: 1MI

В Перми с 8 по 12 октября будут работать три мобильных пункта вакцинации

Сюжет
Касается каждого
Можно поставить прививки от гриппа, пневмококковой инфекции и гепатита В.

На этой неделе в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации. Об этом сообщают в краевом минздраве.

Прием будет вестись по следующему графику:

  • ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, 2 этаж):

8 и 10 октября с 11.00 до 18.00;

В наличии вакцина от гриппа.

  • ТРК «СПЕШИLOVE» (г. Пермь, ул. Спешилова, 114, 1-й этаж):

11 и 12 октября с 12.00 до 15.00;

В наличии вакцина от гриппа, пневмококковой инфекции и гепатита В.

  • Центральный рынок (ул. Пушкина, 104, пункт внутри здания рынка, рядом с платной парковкой):

11 и 12 октября с 11.00 до 14.00;

В наличии вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции.

Напомним, сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

За минувшую неделю, с 30 сентября по 6 октября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано 18 тыс. 39 случаев ОРВИ.

#Касается каждого#Вакцинация#Вакцина#Здравоохранение
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