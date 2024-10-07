В Перми на неделе работают три мобильных пункта вакцинации

Posted 7 октября, 16:41
Published 7 октября, 16:41
Modified 7 октября, 16:43
Updated 7 октября, 16:43
На этой неделе в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации. Об этом сообщают в краевом минздраве.
Прием будет вестись по следующему графику:
8 и 10 октября с 11.00 до 18.00;
В наличии вакцина от гриппа.
11 и 12 октября с 12.00 до 15.00;
В наличии вакцина от гриппа, пневмококковой инфекции и гепатита В.
11 и 12 октября с 11.00 до 14.00;
В наличии вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции.
Напомним, сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.
За минувшую неделю, с 30 сентября по 6 октября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано 18 тыс. 39 случаев ОРВИ.