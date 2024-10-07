В Перми открылся центр поддержки территориальных общественных самоуправлений

Ранее глава региона подчеркивал, что Пермский край является одним из лидеров ТОС-движения в России. Благодаря инициативам ТОСов в Прикамье преображаются дворы и скверы, появляются детские и спортивные площадки, а также проводятся спортивные и культурные мероприятия, субботники. ТОС является связующим звеном между органами власти и жителями. Площадка Ресурсного центра поможет ТОСам решать возникающие вопросы и обмениваться опытом.