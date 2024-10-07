В Перми открылся центр поддержки территориальных общественных самоуправлений

Posted 7 октября, 12:38
Published 7 октября, 12:38
Modified 7 октября, 12:40
Updated 7 октября, 12:40
В Перми начал работать Ресурсный центр поддержки территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Пермского края, созданный по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Центр расположен на ул. Ленина, 68.
Ранее глава региона подчеркивал, что Пермский край является одним из лидеров ТОС-движения в России. Благодаря инициативам ТОСов в Прикамье преображаются дворы и скверы, появляются детские и спортивные площадки, а также проводятся спортивные и культурные мероприятия, субботники. ТОС является связующим звеном между органами власти и жителями. Площадка Ресурсного центра поможет ТОСам решать возникающие вопросы и обмениваться опытом.
Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, сегодня в центре получили поддержку представители ТОС «Нижняя Мостовая» и активные жители Лысьвы и села Отево Кудымкарского округа. Кроме того, руководитель и специалисты организации провели несколько выездных встреч в Чермозе и рабочем поселке Уральский.
Ресурсный центр поддержки ТОС оказывает образовательную, правовую, информационно-методическую поддержку местных инициатив, а также помогает вовлекать пермяков в общественное самоуправление. Помимо этого, организация поддерживает и сопровождает процесс подготовки заявок и проектов ТОС для участия в конкурсах и получения грантов, а также помогает привлекать внебюджетные средства для осуществления разных мероприятий.
В дальнейшем для обсуждения проблем, поиска эффективных решений и обмена опытом на площадке центра планируется проводить образовательные мероприятия, такие как тренинги, конференции и круглые столы на актуальные темы деятельности ТОС. Более подробную информацию о новом центре можно узнать, перейдя по ссылке.