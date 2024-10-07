В Перми посчитали, сколько за сентябрь перевезли новые автобусные маршруты

Автобусный маршрут №79 соединил микрорайоны Новый Крым и Железнодорожный. Он движется, в частности, по ранее не обслуживаемых улицах: Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская. За сентябрь маршрут перевез 38,5 тысяч пассажиров. Протяженность маршрута составляет порядка 25 километров в одном направлении, по будням планово выходит 68 рейсов.