В Перми посчитали, сколько за сентябрь перевезли новые автобусные маршруты

Posted 7 октября, 13:52
Published 7 октября, 13:52
Modified 7 октября, 13:54
Updated 7 октября, 13:54
В Перми за сентябрь новые автобусные маршруты №31 и №79 перевезли более 60 тыс. человек. Они были запущены 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации Перми.
Автобусный маршрут №31 соединил Комсомольскую площадь с Липовой горой и микрорайоном Краснова. Всего за месяц автобусы малого класса перевезли 21,5 тысяч пассажиров. Протяженность маршрута в одном направлении составляет порядка 10 километров, количество рейсов в будни — 65.
Автобусный маршрут №79 соединил микрорайоны Новый Крым и Железнодорожный. Он движется, в частности, по ранее не обслуживаемых улицах: Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская. За сентябрь маршрут перевез 38,5 тысяч пассажиров. Протяженность маршрута составляет порядка 25 километров в одном направлении, по будням планово выходит 68 рейсов.
Маршруты заменили маршрутные такси, прекратившие работу из-за окончания срока действия свидетельств.