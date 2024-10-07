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Posted 7 октября, 13:52

Published 7 октября, 13:52

Modified 7 октября, 13:54

Updated 7 октября, 13:54

Автобусы маршрутов №31 и №79 в Перми перевезли более 60 тысяч человек

В Перми посчитали, сколько за сентябрь перевезли новые автобусные маршруты

7 октября 2024, 13:52
Фото: 1MI

Автобусы маршрутов №31 и №79 в Перми перевезли более 60 тысяч человек

Сюжет
Пермская езда
С 1 сентября автобусы маршрутов №31 и №79 перевезли более 60 тысяч человек.

В Перми за сентябрь новые автобусные маршруты №31 и №79 перевезли более 60 тыс. человек. Они были запущены 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Автобусный маршрут №31 соединил Комсомольскую площадь с Липовой горой и микрорайоном Краснова. Всего за месяц автобусы малого класса перевезли 21,5 тысяч пассажиров. Протяженность маршрута в одном направлении составляет порядка 10 километров, количество рейсов в будни — 65.

Автобусный маршрут №79 соединил микрорайоны Новый Крым и Железнодорожный. Он движется, в частности, по ранее не обслуживаемых улицах: Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская. За сентябрь маршрут перевез 38,5 тысяч пассажиров. Протяженность маршрута составляет порядка 25 километров в одном направлении, по будням планово выходит 68 рейсов.

Маршруты заменили маршрутные такси, прекратившие работу из-за окончания срока действия свидетельств.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт
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