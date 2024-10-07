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Posted 7 октября, 15:15

Published 7 октября, 15:15

Modified 7 октября, 15:17

Updated 7 октября, 15:17

За неделю в Пермском крае заболело гриппом и ОРВИ 18 тыс. человек

В Прикамье на 6% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

7 октября 2024, 15:15
Фото: 1MI

За неделю в Пермском крае заболело гриппом и ОРВИ 18 тыс. человек

Заболело с 30 сентября по 6 октября более 18 тысяч человек.

За минувшую неделю, с 30 сентября по 6 октября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано 18 тыс. 39 случаев ОРВИ. Эпидемический порог не превышен, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.

В крае активно проводится вакцинация против гриппа. На 7 октября привито 735 тыс. человек (29,5% от совокупного населения), в том числе 401 тыс. детей.

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#Здравоохранение#Орви#Эпидемия ОРВИ
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