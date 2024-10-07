В Прикамье на 6% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Posted 7 октября, 15:15
Published 7 октября, 15:15
Modified 7 октября, 15:17
Updated 7 октября, 15:17
За минувшую неделю, с 30 сентября по 6 октября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано 18 тыс. 39 случаев ОРВИ. Эпидемический порог не превышен, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.
В крае активно проводится вакцинация против гриппа. На 7 октября привито 735 тыс. человек (29,5% от совокупного населения), в том числе 401 тыс. детей.