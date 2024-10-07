В Прикамье на 6% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю, с 30 сентября по 6 октября в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано 18 тыс. 39 случаев ОРВИ. Эпидемический порог не превышен, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.