В Прикамье ожидается самое сильное с 2016 года для октября похолодание

В выходные ночи станут очень холодными, особенно в ночь на воскресенье. Минимальная температура опустится до -5…-10˚, в низинах даже до -12˚, а в Перми ожидаются от -7 до -9˚. В течение дня в субботу температура будет колебаться от 0 до +5˚, а в воскресенье от +3 до +8˚, причем на северо-западе края ожидается теплее, чем на юге.