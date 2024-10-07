В Прикамье ожидается самое сильное с 2016 года для октября похолодание

Posted 7 октября, 07:14
Published 7 октября, 07:14
Modified 7 октября, 08:22
Updated 7 октября, 08:22
На этой неделе в Пермском крае ожидается самое сильное с 2016 года для октября похолодание. Пик холода придется на 12–13 октября, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. При этом в первой половине недели на юге регионе прогнозируется кратковременный вынос тепла до +17…+19˚.
Средняя температура воздуха за неделю будет около нормы и на 1˚ ниже нее, на остальной территории холоднее нормы на 2-3˚. Вместе с тем сохранится сильный дефицит осадков, особенно на севере края. В некоторых районах количество осадков может быть близким к норме.
Сегодня, 7 октября, днем воздух прогреется до +6…+11˚, в Перми до +8…+10˚, пройдут слабые дожди. Завтра температурный фон на крайнем юге края может подняться до +20˚С, северных районах не выше +7.+9˚. В Перми потеплеет до +15˚ в первой половине дня, к вечеру похолодает до +6…+8˚.
Температурный фон утром в среду составит не выше +6…+8˚. Осадки ожидаются только на юго-западе. При северо-восточном ветре днем не теплее +2…+5˚, в Перми +2…+4˚, только у южной границы края до +10˚.
В ночь на 10 октября зона осадков доберется до Перми. На территории региона снег больше всего вероятен на юго-востоке. Дневного прогрева практически не будет, днем в Перми около 0˚ и по краю от -1˚ до +2˚.
В пятницу ночью ожидается еще большее похолодание на территории края, с температурой уже от -2 до -7˚, в то время как в Перми она опустится до -5˚. Днем на большей части края небо прояснится, но температура поднимется лишь слегка. В Перми температура днем не превысит 0˚.
В выходные ночи станут очень холодными, особенно в ночь на воскресенье. Минимальная температура опустится до -5…-10˚, в низинах даже до -12˚, а в Перми ожидаются от -7 до -9˚. В течение дня в субботу температура будет колебаться от 0 до +5˚, а в воскресенье от +3 до +8˚, причем на северо-западе края ожидается теплее, чем на юге.