В Прикамье стартовала двухнедельная осенняя «Монетная неделя»

Чтобы сдать монеты, нужно обратиться в отделение банка с паспортом или в один из магазинов — участников акции. Чтобы сэкономить свое время, перед обменом мелочь желательно рассортировать по номиналам. Ограничений по количеству и состоянию монет нет. К обмену принимаются любые монеты Банка России, выпущенные с 1997 года.