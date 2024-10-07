В Прикамье стартовала двухнедельная осенняя «Монетная неделя»

Posted 7 октября, 04:59
Published 7 октября, 04:59
Modified 7 октября, 05:00
Updated 7 октября, 05:00
С 7 по 20 октября в Прикамье проходит Всероссийская акция «Монетная неделя». В осенней «монетной неделе», помимо банков, примут участие торговые сети, сообщают в отделении Пермь Банка России.
В период проведения акции любой желающий сможет без комиссии обменять скопившиеся дома монеты на банкноты, зачислить сумму сданной мелочи на свой счет или приобрести товар в магазине. В Прикамье в акции примут участие 16 банков, более 70 их отделений, а также порядка 50 розничных магазинов одной из федеральных торговых сетей.
Чтобы сдать монеты, нужно обратиться в отделение банка с паспортом или в один из магазинов — участников акции. Чтобы сэкономить свое время, перед обменом мелочь желательно рассортировать по номиналам. Ограничений по количеству и состоянию монет нет. К обмену принимаются любые монеты Банка России, выпущенные с 1997 года.
Весной жители Прикамья вернули в оборот 480 тыс. монет на сумму более 1,8 млн рублей.
Как предупреждают в Центробанке, условия проведения акции в разных отделениях банков и магазинах могут отличаться.