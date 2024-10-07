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Posted 7 октября, 07:28

Published 7 октября, 07:28

Modified 7 октября, 07:30

Updated 7 октября, 07:30

В октябре в Прикамье стартует премьерный тур фильма «Хранитель времени. Чагин»

В прокат выходит фильм о пермском историке и краеведе

7 октября 2024, 07:28
Фото: ЦВЗ

В октябре в Прикамье стартует премьерный тур фильма «Хранитель времени. Чагин»

Сюжет
ПГГПУ
Впервые киноленту пермяки смогут увидеть уже 15 октября в ПГНИУ.

Пермская киностудия «Новый курс» разместила в социальных сетях расписание премьерного тура фильма «Хранитель времени. Чагин». Впервые пермяки увидят работу 15 октября в студенческом дворце культуры ПГНИУ.

Кинолента посвящена этнографу, доктору исторических наук, исследователю обычаев и культуры Пермского края Георгию Чагину. В этом году ему бы исполнилось 80 лет. Ушел мужчина из жизни в 2018 году. Профессор заведовал кафедрой древней и новой истории России Пермского университета, занимался исследованиями традиций и жизни Чердынского края, а также открыл для пермяков и всего мира особенность северных районов Прикамья.

Чагиным были собраны документальные подтверждения и легенды пребывания в начале XVII века «ныробского узника» Михаила Романова, сосланного в Чердынский край Борисом Годуновым. Кроме этого, он изучал быт таких маленьких народов как коми-язьвинцы.

Фильм представляет собой большой трип в мир Чагина, в котором рассказывается о его судьбе. Съемки картины начались летом 2023 года. Работа над лентой проходила в местах, где историк родился и провёл своё детство — в северных городах Чердынь, Ныроб, Соликамск, Усолье, селе Верх-Язьва, а также в Москве. Автор сценария и режиссёр фильма — Анна Отмахова.

Расписание премьерного тура фильма «Хранитель времени. Чагин».

  • 15 октября 18:00
    Пермь, Студенческий дворец культуры ПГНИУ, ул. Букирева, 15
  • 16 октября 17:00 (время московское)
    Москва, Институт этнологии и антропологии РАН, Ленинский пр., 32а
  • 20 октября 12:00
    Усолье, музей «Палаты Строгановых», ул. Спасская, 36
  • 20 октября 16:00
    Соликамск, Библиотека №6, ул. Кузнецова, 6
  • 24 октября 18:30
    Пермь, Дом Мешкова, ул. Монастырская, 11
  • 3 ноября 17:00
    Пермь, Библиотека им. Горького, ул. Ленина, 70
  • 7 ноября 17:00
    Пермь, ПГГПУ, ул. Пушкина, 42
  • 16 ноября 16:00
    Пермь, Кристалл-центр, зал «Пространство Просвещения», Комсомольский пр., 49

Все подробности посещения премьерного тура можно узнать в сообществе «Пермь как фильм» во ВКонтакте.

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