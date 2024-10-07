В прокат выходит фильм о пермском историке и краеведе

Кинолента посвящена этнографу, доктору исторических наук, исследователю обычаев и культуры Пермского края Георгию Чагину. В этом году ему бы исполнилось 80 лет. Ушел мужчина из жизни в 2018 году. Профессор заведовал кафедрой древней и новой истории России Пермского университета, занимался исследованиями традиций и жизни Чердынского края, а также открыл для пермяков и всего мира особенность северных районов Прикамья.



Чагиным были собраны документальные подтверждения и легенды пребывания в начале XVII века «ныробского узника» Михаила Романова, сосланного в Чердынский край Борисом Годуновым. Кроме этого, он изучал быт таких маленьких народов как коми-язьвинцы.