В прокат выходит фильм о пермском историке и краеведе

Posted 7 октября, 07:28
Published 7 октября, 07:28
Modified 7 октября, 07:30
Updated 7 октября, 07:30
Пермская киностудия «Новый курс» разместила в социальных сетях расписание премьерного тура фильма «Хранитель времени. Чагин». Впервые пермяки увидят работу 15 октября в студенческом дворце культуры ПГНИУ.
Кинолента посвящена этнографу, доктору исторических наук, исследователю обычаев и культуры Пермского края Георгию Чагину. В этом году ему бы исполнилось 80 лет. Ушел мужчина из жизни в 2018 году. Профессор заведовал кафедрой древней и новой истории России Пермского университета, занимался исследованиями традиций и жизни Чердынского края, а также открыл для пермяков и всего мира особенность северных районов Прикамья.
Чагиным были собраны документальные подтверждения и легенды пребывания в начале XVII века «ныробского узника» Михаила Романова, сосланного в Чердынский край Борисом Годуновым. Кроме этого, он изучал быт таких маленьких народов как коми-язьвинцы.
Фильм представляет собой большой трип в мир Чагина, в котором рассказывается о его судьбе. Съемки картины начались летом 2023 года. Работа над лентой проходила в местах, где историк родился и провёл своё детство — в северных городах Чердынь, Ныроб, Соликамск, Усолье, селе Верх-Язьва, а также в Москве. Автор сценария и режиссёр фильма — Анна Отмахова.
Расписание премьерного тура фильма «Хранитель времени. Чагин».
Все подробности посещения премьерного тура можно узнать в сообществе «Пермь как фильм» во ВКонтакте.