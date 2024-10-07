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Posted 7 октября, 11:13

Published 7 октября, 11:13

Modified 7 октября, 11:15

Updated 7 октября, 11:15

В спальных районах Перми установят 85 «умных остановок»

В спальных районах Перми установят «умные остановки»

7 октября 2024, 11:13
Фото: properm.ru

В спальных районах Перми установят 85 «умных остановок»

Они появятся на Парковом, на Садовом, в Закамске, в Орджоникидзевском районе.

«Умные остановки» появятся не только в центре Перми, но и спальных районах. Их поставят на проспекте Парковый, на Садовом, в Закамске и в Орджоникидзевском районе, рассказал в прямом эфире в «АиФ-Прикамье» начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.

Уже заключен контракт на установку 85 остановочных пунктов с онлайн-табло. Примерно половину из них установят уже в этом году, остальные — в следующем. Часть павильонов для ожидания транспорта будут оснащены стенками, защищающими от ветра, косого дождя и брызг с проезжей части.

«Умные остановки» оснащены табло прибытия транспорта, освещением, разъемами для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением и тревожными кнопками для связи с Единой диспетчерской службой.

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#Остановки#Транспорт#Остановочные комплексы#Пермский департамент транспорта
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