В спальных районах Перми установят «умные остановки»

Уже заключен контракт на установку 85 остановочных пунктов с онлайн-табло. Примерно половину из них установят уже в этом году, остальные — в следующем. Часть павильонов для ожидания транспорта будут оснащены стенками, защищающими от ветра, косого дождя и брызг с проезжей части.