В спальных районах Перми установят «умные остановки»

Posted 7 октября, 11:13
Published 7 октября, 11:13
Modified 7 октября, 11:15
Updated 7 октября, 11:15
«Умные остановки» появятся не только в центре Перми, но и спальных районах. Их поставят на проспекте Парковый, на Садовом, в Закамске и в Орджоникидзевском районе, рассказал в прямом эфире в «АиФ-Прикамье» начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.
Уже заключен контракт на установку 85 остановочных пунктов с онлайн-табло. Примерно половину из них установят уже в этом году, остальные — в следующем. Часть павильонов для ожидания транспорта будут оснащены стенками, защищающими от ветра, косого дождя и брызг с проезжей части.
«Умные остановки» оснащены табло прибытия транспорта, освещением, разъемами для зарядки мобильных устройств, видеонаблюдением и тревожными кнопками для связи с Единой диспетчерской службой.