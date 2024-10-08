«Азот» открыл естественно-научные классы в Березниках

Проект реализуется благодаря успешному сотрудничеству филиала «Азот» совместно со школой №5 и Березниковским филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета. Для этого в школе №5 будут отремонтированы и укомплектованы современным оборудованием учебные кабинеты, проведены углубленные уроки и практические занятия, в том числе на базе университета.