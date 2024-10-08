«Азот» открыл естественно-научные классы в Березниках

Posted 8 октября, 08:28
Published 8 октября, 08:28
Modified 8 октября, 08:30
Updated 8 октября, 08:30
При поддержке филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в Березниках стартовал проект „Азотхимклассы“, в рамках которого старшеклассники смогут углубленно изучать химию, физику и информатику. Для школьников разработан насыщенный план классной и внеурочной деятельности: от проведения научных опытов до посещения с экскурсией производственных цехов.
Проект реализуется благодаря успешному сотрудничеству филиала «Азот» совместно со школой №5 и Березниковским филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета. Для этого в школе №5 будут отремонтированы и укомплектованы современным оборудованием учебные кабинеты, проведены углубленные уроки и практические занятия, в том числе на базе университета.
Главная цель — формирование высокой мотивации обучающихся к осознанному выбору профессии, позволяющей им в дальнейшем реализовать себя в инженерной деятельности на промпредприятиях Верхнекамья. Обучение в специализированных классах создаст условия для обеспечения высокого уровня подготовки старшеклассников, ориентированных на получение инженерного образования в рамках программы взаимодействия «Школа-университет-предприятие».
Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:
— Учеба в специализированном классе поможет реализовать научный потенциал школьников и раскрыть их таланты. Получив специализированное образование и выбрав в качестве места работы филиал «Азот», ученики смогут внести вклад в развитие родного города и станут причастными к реализации миссии «Уралхима» «Мир без голода».