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Posted 8 октября, 08:28

Published 8 октября, 08:28

Modified 8 октября, 08:30

Updated 8 октября, 08:30

«Азот» открыл естественно-научные классы в Березниках

«Азот» открыл естественно-научные классы в Березниках

8 октября 2024, 08:28
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
В дальнейшем ученики классов смогут реализовать себя в инженерной деятельности на промпредприятиях Верхнекамья.

При поддержке филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в Березниках стартовал проект „Азотхимклассы“, в рамках которого старшеклассники смогут углубленно изучать химию, физику и информатику. Для школьников разработан насыщенный план классной и внеурочной деятельности: от проведения научных опытов до посещения с экскурсией производственных цехов.

Проект реализуется благодаря успешному сотрудничеству филиала «Азот» совместно со школой №5 и Березниковским филиалом Пермского национального исследовательского политехнического университета. Для этого в школе №5 будут отремонтированы и укомплектованы современным оборудованием учебные кабинеты, проведены углубленные уроки и практические занятия, в том числе на базе университета.

Главная цель — формирование высокой мотивации обучающихся к осознанному выбору профессии, позволяющей им в дальнейшем реализовать себя в инженерной деятельности на промпредприятиях Верхнекамья. Обучение в специализированных классах создаст условия для обеспечения высокого уровня подготовки старшеклассников, ориентированных на получение инженерного образования в рамках программы взаимодействия «Школа-университет-предприятие».

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:

— Учеба в специализированном классе поможет реализовать научный потенциал школьников и раскрыть их таланты. Получив специализированное образование и выбрав в качестве места работы филиал «Азот», ученики смогут внести вклад в развитие родного города и станут причастными к реализации миссии «Уралхима» «Мир без голода».
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