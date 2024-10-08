Два пермских микрорайона остались без света. Это надолго?

Оказалось, что причиной отключения света стал технологический сбой в работе оборудования на Пермской ТЭЦ-13. Он произошел сегодня в 13:02. Сейчас проводятся восстановительные работы, часть пермяков уже подключена, пояснили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Ориентировочно, работы на станции окончатся сегодня в 14:00.