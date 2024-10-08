Два пермских микрорайона остались без света. Это надолго?

Posted 8 октября, 08:53
Published 8 октября, 08:53
Modified 8 октября, 08:55
Updated 8 октября, 08:55
Пермяки пожаловались на отключение электроэнергии в микрорайонах Гайва и Заозерье. В частности, на неработающие светофоры обратили внимание подписчики Telegram-канала " ЧП Пермь | новости».
Оказалось, что причиной отключения света стал технологический сбой в работе оборудования на Пермской ТЭЦ-13. Он произошел сегодня в 13:02. Сейчас проводятся восстановительные работы, часть пермяков уже подключена, пояснили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Ориентировочно, работы на станции окончатся сегодня в 14:00.
Более двух недель назад без света осталась часть Индустриального района Перми. К счастью, подача электроэнергии возобновилась в тот же вечер.