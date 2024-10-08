properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 08:53

Published 8 октября, 08:53

Modified 8 октября, 08:55

Updated 8 октября, 08:55

Микрорайоны Гайва и Заозерье днем 8 октября остались без электричества

Два пермских микрорайона остались без света. Это надолго?

8 октября 2024, 08:53
Фото: fusionbrain.ai

Микрорайоны Гайва и Заозерье днем 8 октября остались без электричества

Сюжет
Коммунальный рай
Ситуацию прокомментировали в Пермском филиале ПАО «Т Плюс».

Пермяки пожаловались на отключение электроэнергии в микрорайонах Гайва и Заозерье. В частности, на неработающие светофоры обратили внимание подписчики Telegram-канала " ЧП Пермь | новости».

Оказалось, что причиной отключения света стал технологический сбой в работе оборудования на Пермской ТЭЦ-13. Он произошел сегодня в 13:02. Сейчас проводятся восстановительные работы, часть пермяков уже подключена, пояснили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс». Ориентировочно, работы на станции окончатся сегодня в 14:00.

Более двух недель назад без света осталась часть Индустриального района Перми. К счастью, подача электроэнергии возобновилась в тот же вечер.

Читайте также:
Следователи проводят проверку после отключения отопления и света в КрасновишерскеЧасть домов в Заостровке и Балатово будут отключать от водоснабжения на этой неделеДесятки домов будут на время оставаться без воды на этой неделе в Перми
#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Отключение электричества
Подпишитесь