Экс-чиновница пермской мэрии призналась в получении взятки в 5,5 миллионов

Строительно-монтажный «Трест №6», от владельца которой, по версии следствия, Чиркова получила взятку, в 2022 году был победителем конкурса по реконструкции пермского Дворца молодежи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье» общей сложностью на 1,7 млрд рублей. Все строительные работы велись с большим числом замечаний и нарушений.