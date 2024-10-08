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Posted 8 октября, 03:51

Published 8 октября, 03:51

Modified 8 октября, 03:53

Updated 8 октября, 03:53

Экс-чиновница мэрии Перми Чиркова призналась в получении взятки в 5,5 миллионов

Экс-чиновница пермской мэрии призналась в получении взятки в 5,5 миллионов

8 октября 2024, 03:51
Фото: properm.ru

Экс-чиновница мэрии Перми Чиркова призналась в получении взятки в 5,5 миллионов

Чиновница изначально не отрицала, что брала в 2022 году деньги у подрядчика, но называет их не взяткой.

Бывшая глава управления капитального строительства мэрии Перми Ирина Чиркова призналась в получении взятки в размере 5,5 млн рублей от владельца строительно-монтажного «Треста №6» Сергея Микова. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные Пермского краевого суда.

В отношение экс-чиновницы возбудили новое уголовное дело — на этот раз об отмывании денег. Указанная в деле сумма совпадает с суммой взятки, полученной от Микова. По версии следствия, предприниматель передал деньги 22 июля 2022 года. Их получила дочь Ирины Чирковой Любовь Шехова.

В понедельник, 7 октября, адвокат экс-чиновницы просил изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но суд ему отказал.

Строительно-монтажный «Трест №6», от владельца которой, по версии следствия, Чиркова получила взятку, в 2022 году был победителем конкурса по реконструкции пермского Дворца молодежи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье» общей сложностью на 1,7 млрд рублей. Все строительные работы велись с большим числом замечаний и нарушений.

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